Видеофакт: Искалеченный на войне оккупант расплакался перед Путиным 20 3.12.2022, 11:41

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Боевик заявил, что «не зря пацаны погибли».

Боевик «ДНР» Вадим Серик поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за то, что «Донбасс забрали в Россию». Издание «Обозреватель» обращает внимание на тот факт, что именно из-за решений президента РФ этот экс-террорист стал инвалидом.

Серик в 2015 году получил минно-осколочное ранение в поселке Спартак, недалеко от Донецкого аэропорта, в результате чего и стал инвалидом-колясочником. А сейчас он обратился к Путину со слезами радости на глазах. Соответствующее видео вмиг растиражировала российская пропаганда.

«Хотел бы еще очень сильно вас поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», – сказал боевик, сидя в инвалидном кресле. И на этих словах он расплакался.

Путин в ответ на это выразил свое восхищение такими террористами, как Серик, он назвал их «людьми, которые не побоялись бороться за себя и других».

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