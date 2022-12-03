Объявлена массовая эвакуация с левого берега Днепра в Херсонской области

Объявлена массовая эвакуация с левого берега Днепра в Херсонской области1
- 3.12.2022, 12:07
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Жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через реку Днепр. Эвакуация будет проходить 3-5 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
«С 3 декабря (суббота) по 5 декабря (понедельник) включительно будут продолжаться гуманитарные мероприятия по эвакуации украинских граждан, которые сейчас находятся на левом берегу реки Днепр в дачном поселке и не успели покинуть временно оккупированную территорию», - говорится в сообщении.
Эвакуация будет проходить в светлое время суток на участке Речной вокзал, где временно отменили запрет на пересечение реки Днепр. Власти объясняют, что эвакуация необходима из-за возможной активизации боевых действий на этой территории.
«В случае возникновения потребности в дополнительном времени для прибытия на деоккупированную территорию, просим граждан причаливать только на Речном вокзале как единственном разрешенном месте», - призвал Янушевич.
Для эвакуации нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины.
Напомним, ранее жителей освобожденной части Херсонской области призывали эвакуироваться из-за активизации военных действий на этом участке фронта.