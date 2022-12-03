«Предлагают таксистам какой-то бред» 3 3.12.2022, 13:54

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Белорусы рассказали что будут делать, когда чиновники поднимут налоги.

В 2023 году власти хотят существенно поднять единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. Нововведение вызвало негодование как минимум у некоторых белорусов, которых это новшество затронет. Несколько педагогов уже рассказывали «Зеркалу» свое отношение к этим изменениям. Сегодня на эту же тему высказались айтишник и водитель такси.

«У налоговиков нет никаких методичек о работе по новым правилам»

В IT-сфере Петр (имена героев статьи изменены) работает около 15 лет, он высокооплачиваемый ведущий программист. Мужчина зарегистрирован как ИП, сейчас ре выполняет заказы от большой российской фирмы. За работу компания переводит деньги на расчетный счет предпринимателя. Также айтишнику компенсируют налоги, которые он должен оплачивать в Беларуси — упрощенку и в ФСЗН.

— До прошлого года упрощенку я платил в размере 5%, в 2022 году она поднялась до 6%. В квартал сумма была около 1500 рублей. «Социал» оплачивал по минимуму — последние отчисления составили чуть больше 1500 рублей за год.

По словам собеседника, по такой схеме работали многие белорусские айтишники, зарегистрированные как ИП. Однако для них все изменилось после февраля этого года, когда в отношении нашей страны были введены санкции. Получать деньги через банки стало значительно труднее (а в некоторых случаях и вовсе невозможно), из-за этого кто-то релоцировался или открывал ИП в других странах.

Петр остался в Беларуси и продолжил работать на ту же компанию. Однако появились новые неприятные сюрпризы, связанные с налогообложением.

— Сначала порезали ОКЭД (общегосударственный классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ред.) по упрощенке. Из базы убрали тех, кто оказывает консультационные услуги или услуги по проектированию систем, деятельность тех же сисадминов выкинули. Остались только программисты, которые пишут код.

По словам собеседника, многие его коллеги, которые «хоть чуть-чуть писали код» по договоренности с заказчиком переделывали договора, чтобы по документам они проходили как программисты.

— Интереснее стало, когда законодатели уведомили, что с 2023 года упрощенки не будет, налоги повысят, введут понятие самозанятость. При этом они не подвели под эти изменения нормативно-правовую базу и список профессий (чиновники обещают сделать это позже).

Айтишник обращался за разъяснениями в налоговую инспекцию, но помочь ему не смогли, потому что «сами не знают, как надо будет работать».

— В частной беседе мне сказали, что у налоговиков нет никаких методичек о работе по новым правилам. Более того, не исключено, что все эти изменения будут введены задним числом. К примеру, утвердят их в январе-феврале, а действовать они будут с прошедшего декабря.

«Недальновидная политика за счет повышенных налогов с людей латать дыры в бюджете»

В результате, когда до нового года остается меньше месяца, Петр не знает, как будет работать дальше. Айтишник уведомил своего работодателя, что в Беларуси собираются повысить налоги.

— Он удивился, мол, как у вас все быстро меняется. А заодно сообщил, что компенсировать мне налоги он будет по старым нормам, а все что свыше — ляжет на меня. Но если налог действительно нужно будет оплачивать по ставке 20%, то мне невыгодно будет работать на теперешнего заказчика. Ну, а скрывать доход и уходить от налогов я не хочу, предпочитаю спать спокойно.

Петр знает, что налоги идут на разные отрасли, но это распределение вызывает у него вопросы. К примеру, с отчислениями на здравоохранение или МЧС мужчина согласен. Но он не хочет, чтобы его деньги шли на правоохранительные органы, многие действия которых ему не нравятся, или на «спекуляции с ценами» из-за санкций.

Сейчас специалист в зависимости от того, как будут развиваться действия, готовится к разным перспективам. У него есть несколько вариантов.

— Я могу закрыть ИП и устроиться на какую-нибудь белорусскую фирму. Но рынок IT в Беларуси провалился, компании, которые остались в стране предлагают неинтересные проекты и низкие зарплаты. Могу релоцироваться, только с этим тоже проблема. У меня специфическое узкое направление, поэтому откликов на резюме немного: из 40 разосланных в зарубежные компании отозвались только три. Конечно, можно остаться ИП и платить высокие налоги, только зачем мне это надо?

Петр решил, что если непонятная ситуация сохранится, а новой работы не будет, то он уйдет в вынужденный отпуск. У него есть финансовая подушка безопасности, которая позволит ему не работать несколько лет.

— Страна не побоялась разогнать ПВТ и потерять крупных налогоплательщиков, а сейчас удары на айтишку продолжаются. Это недальновидная политика на ближайшую перспективу, чтобы за счет повышенных налогов с людей латать дыры в бюджете. Власти об этом не задумываются. Думаю, что такие действия через несколько лет приведут к тому, что IT-сфера в Беларуси будет убита, тотальным контролем уберут инакомыслящих. А в будущем ничего хорошего.

«Предлагают таксистам какой-то бред»

Вячеслав зарегистрирован как ИП в одном из областных центров, через фирму он работает водителем такси, ездит на своем автомобиле, заказы получает через систему Яндекс Go.

— Как ипэшник я сам плачу свои налоги: 6% по упрощенке и в ФСЗН. Также из заработанных на перевозках денег я должен платить комиссию автопарку и Яндекс, — рассказал мужчина.

Недавно водитель подбил свои доходы и расходы за ноябрь: за месяц он наездил на 2800 рублей. С этих денег 772 рублей ушли на налоги и комиссии: 335 рублей в Яндекс, 162 рубля — фирме-посреднику, на «упрощенку» — 168 рублей, в ФСЗН — 107 рублей. Еще 500 рублей — траты на топливо. Осталось 1528 рублей.

— Эти полторы тысячи как бы мой доход, но в реале денег получается меньше. Потому что некоторая сумма еще уходит на обслуживание таксометра, амортизацию, мойку и пылесос. А еще периодически надо делать техобслуживание, техосмотр, платить за ремонты, менять сезонные шины.

Мужчина был удивлен, когда узнал, что власти предлагают повысить налог до 20%. Если бы такая норма действовала сегодня, то вместо 168 рублей он заплатил около 500 рублей. Он рад тому, что работает на своей машине, ведь есть коллеги, которые для работу берут авто в аренду. А сутки аренды машины в областном центре стоит около 50 рублей, эти деньги водитель также должен «отбить» поездками.

— Еще предлагают таксистам какой-то бред, мол, можно подтвердить свои расходы чеками, тогда сумма налога выйдет меньше. Но это нереально и система себе противоречит, когда ведет речь о такой отчетности. Например, взять топливо — чек есть, но как понять, что именно на этом топливе я работал, а не ездил по личным делам? Некоторые расходы подтвердить нереально, к примеру, как подтвердить стоимость машинного масла, которое мне привезли из Польши (заказал, потому что там оно дешевле). Или коврики — как часто их надо менять? Может я договорюсь со знакомым и он мне каждый месяц будет левый чек на них давать.

У водителя нет ясности, будут ли записывать комиссию парка и Яндекса в расходы, да еще много разных нюансов. Осенью, когда Вячеслав подавал декларацию за третий квартал в налоговую, он уточнил у инспектора, как им надо будет работать в 2023 году. Ему ответили, что разъяснений пока нет и посоветовали дождаться конца года.

— Вот и декабрь, а никто нам ничего не объясняет. Эта неизвестность очень пугает, не знаешь, на что рассчитывать. Думаю, что если будет такие грабительские налоги, то таксисты закроют ИП и начнут ездить по-черному, без регистрации. В итоге пострадают от этого пассажиры — случись что, они правоту свою не докажут. Что касается меня, то нелегалом я становиться не буду, возможно, стану работать как наемный водитель на фирме, а ИП закрою.

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