На левом берегу Херсонской области поднят первый украинский флаг 4.12.2022, 3:15

Фото: Depo.ua

ВСУ готовится к полноценной деоккупации Херсонской области.

Первый украинский флаг был поднят сегодня в Херсонской области, на левом берегу реки Днепр, который пока оккупирован россиянами, хотя освобождение его - вопрос времени. Об этом сообщает украинский добровольческий отряд аэроразведки «Карлсон».

Этот флаг подняли бойцы спецподразделения «Карлсон2 и это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины.

Операция «в тылу врага» завершилась успешно благодаря точным координационным и наступательным навыкам украинских бойцов.

Также спецподразделение «Карлсон» добавило «режиссерскую версию» того, как собственно произошло поднятие украинского флага напротив освобожденного Херсона.

Отмечается, что ребята очень долго и тщательно готовились к этой задаче.

- Несколько дней беспрерывной подготовки, решительность и уверенность и вот оно – украинский флаг развевается на самой высокой точке левого берега Днепра напротив Херсона, - говорится в описании к видео.

Также подчеркивается, что ВСУ уже готовится к полноценной деоккупации Херсонской области.

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