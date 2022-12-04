Коллаборанты и российское командование сбежали из Олешек и Новой Каховки на Херсонщине 4.12.2022, 9:13

Оккупанты отходят с левого берега Днепра.

3 декабря «Центр сопротивления», созданный Силами специальных операций ВСУ, рассказал о ситуации на населенных пунктах на левобережье Херсона.

Информация обнародована на официальном сайте Центра.

Сообщество подтверждает данные о том, что оккупанты вывозят вглубь оккупированных территорий лиц, поддерживающих РФ:

- из Олешко вывезены все коллаборанты, представители командования и оккупационных «властей», «полицейские» и их семьи;

- из Новой Каховки вывезли коллаборантов, а также тех, кто присоединился к террору против мирных жителей: принял участие в рейдах по запугиванию местного населения.

Между тем несколькими днями ранее Генштаб ВСУ публиковал информацию о действиях российских военных. Командование утверждает, что в Олешках стало меньше не только коллаборантов, но и войск РФ: они отошли из населенного пункта и скрылись на участке между Олешками и Голой Пристанью.

Данных по поводу побега коллаборантов и оккупантов из Голой Пристани пока нет. Впрочем, следует отметить, что Константин Рыженко, херсонский журналист, опубликовал фотографии с листовками Сил сопротивления. На листовках указано, что ВСУ готовится к удару, а пока находятся в 10 км от городка.

Отметим, Голая Пристань, Олешки, Новая Каховка – населенные пункты, расположенные вплотную к Днепру. Расстояние до ближайших позиций ВСУ – от 5 до 10 км.

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