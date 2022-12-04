В России пытались мобилизовать сына убитого ФСБ Александра Литвиненко 3 4.12.2022, 14:20

4,766

Он не живет в стране уже более 20 лет.

В России пытались мобилизовать Анатолия Литвиненко — сына бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, убитого в Лондоне в 2006 году, предположительно, ФСБ по заказу Кремля. Об этом Анатолий рассказал в авторской колонке для The Observer, пишет The Guardian:

«Примерно в середине октября, почти через месяц после того, как Путин объявил частичную мобилизацию граждан России для ведения войны в Украине, в дверь московской квартиры, зарегистрированной как мое официальное место жительства в стране, постучали».

По словам Литвиненко, в его квартиру пришли двое сотрудников военного комиссариата РФ и спросили его друзей, проживающих там, дома ли он. Они ответили, что его здесь нет уже более 20 лет.

Анатолий отметил, что был очень удивлен такой попыткой мобилизовать его, ведь отношения его семьи и власти не были идеальными с момента прихода Путина в 2000 году.

«В результате я ожидаю, что окажусь в начале некого списка лиц, которых отправят на восток Украины в качестве «пушечного мяса», — говорит Литвиненко.

Он добавляет, что эта история сбивает его с толку, ведь в РФ хорошо знают историю его семьи: как они бежали из РФ, как просили политическое убежище в Британии и как они с мамой стали свидетелями медленной и мучительной смерти отца.

«И все же, несмотря на все это, военная администрация явилась по адресу, по которому я не проживал два десятка лет, и с полной искренностью и рвением добивалась, чтобы меня увезли на фронт», — говорит Анатолий.

Литвиненко предполагает: окажись он дома в тот момент, ему дали бы около 30 минут, чтобы собрать вещи и выйти с ними из дома, и, возможно, больше никогда не вернуться назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».