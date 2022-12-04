«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц»6
- 4.12.2022, 14:38
- 2,524
Белорусов отправляют выгребать лопатами кукурузу из-под снега.
Лукашенковские «крепкие хозяйственники» отправили подчиненных с лопатами на уборку кукурузы в мороз.
Видео рабского труда опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».
«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц», - отмечают авторы видео.
«Руководители колхозов получили премии и медали, а люди зимой жнут и убирают урожай», - пишут белорусы в соцсетях.