закрыть
4 декабря 2022, воскресенье, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц»

6
  • 4.12.2022, 14:38
  • 2,524
«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц»

Белорусов отправляют выгребать лопатами кукурузу из-под снега.

Лукашенковские «крепкие хозяйственники» отправили подчиненных с лопатами на уборку кукурузы в мороз.

Видео рабского труда опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

«В таких условиях люди работают за 500 рублей в месяц», - отмечают авторы видео.

«Руководители колхозов получили премии и медали, а люди зимой жнут и убирают урожай», - пишут белорусы в соцсетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников