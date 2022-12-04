«Толпы возвращаются в цинке»: россиянка рассказала о потоке погибших «мобиков» со странным диагнозом 3 4.12.2022, 15:40

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Командование РФ опасается паники и бунтов.

Количество погибших мобилизованных россиян резко подскочило, о чем сообщают уже рядовые россияне, наблюдая ситуацию внутри РФ в российских регионах.

Украинским спецслужбам удалось перехватить телефонный разговор российского солдата с женой на гражданке из Сибири, в ходе которого женщина рассказала о подозрительных причинах смерти, приписываемых погибшим «мобикам», возвращающимся домой в цинковых гробах.

В свою очередь, российский оккупант (воюющий на Донбассе) соглашается и добавляет, что многие даже не покинули тренировочные лагеря, где погибли от ножевых ранений, алкоголя и насилия сослуживцев.

Перехват разговора публикует СБУ.

Спецслужбы отметили, что российское командование скрывает причины гибели «мобиков» перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии РФ.

«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще дохр*на, чуть ли не каждый день пишут», - заявляет женщина.

В свою очередь, ее муж подтверждает информацию о потерях и добавляет, что, пытаясь подавить панику, российские власти тщательно скрывают информацию о потерях мобилизованных. При этом россияне погибли, даже не доехав до фронта.

«Там один, короче, себе вены вскрыл, второго, короче, порезали, третий от синьки сдох», - говорит российский военный жене.

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