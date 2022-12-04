«Толпы возвращаются в цинке»: россиянка рассказала о потоке погибших «мобиков» со странным диагнозом

«Толпы возвращаются в цинке»: россиянка рассказала о потоке погибших «мобиков» со странным диагнозом3
- 4.12.2022, 15:40
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Командование РФ опасается паники и бунтов.
Количество погибших мобилизованных россиян резко подскочило, о чем сообщают уже рядовые россияне, наблюдая ситуацию внутри РФ в российских регионах.
Украинским спецслужбам удалось перехватить телефонный разговор российского солдата с женой на гражданке из Сибири, в ходе которого женщина рассказала о подозрительных причинах смерти, приписываемых погибшим «мобикам», возвращающимся домой в цинковых гробах.
В свою очередь, российский оккупант (воюющий на Донбассе) соглашается и добавляет, что многие даже не покинули тренировочные лагеря, где погибли от ножевых ранений, алкоголя и насилия сослуживцев.
Перехват разговора публикует СБУ.
Спецслужбы отметили, что российское командование скрывает причины гибели «мобиков» перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии РФ.
«Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще дохр*на, чуть ли не каждый день пишут», - заявляет женщина.
В свою очередь, ее муж подтверждает информацию о потерях и добавляет, что, пытаясь подавить панику, российские власти тщательно скрывают информацию о потерях мобилизованных. При этом россияне погибли, даже не доехав до фронта.
«Там один, короче, себе вены вскрыл, второго, короче, порезали, третий от синьки сдох», - говорит российский военный жене.