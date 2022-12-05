Путину не поможет даже чудо 1 5.12.2022, 16:53

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Фото: Getty Images

На фронте ракетные обстрелы РФ никак не отображаются.

Россия использует массированные ракетные обстрелы с целью запугать украинский народ. Но количество ракет уменьшается, а украинский народ, на зло Путину, все никак не сдается. Теперь кремлевскому диктатору останется надеяться только на дьявола, так как посеять смуту среди украинцев не выходит, а на фронте ракетные обстрелы никак не отображаются.

Чего добивается Путин ракетным террором и будет ли вторая волна мобилизации в РФ - «Апострофу» рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

– Pоссия продолжает массированный ракетный удар по Украине. Очевидно, что цели не достигнуты, хаоса в Украине нет, а обстрелы только ухудшают положение Pоссии на международной арене и никак не обозначаются на успехах украинской армии на фронте. Чего они хотят добиться?

– Нам очевидно, что это не сработает. Но это может быть до сих пор не очевидно путину и его компании, потому что у них может быть совершенно иная информация, которую ему кладут на стол разного рода разведслужбы. И он может верить в то, что такими ракетными ударами можно вынудить Украину к капитуляции. Это у него не выйдет, но он этого пока не понимает.

Во-вторых, он может надеяться на чудо. Россия сейчас находится в таком положении, что выиграть войну на поле боя они не могут, я думаю, что это они уже начинают осознавать, поэтому у них только вариант надеяться на чудо. Людям в такой кризисной ситуации свойственно надеяться, что вот что-то такое произойдет, что изменить все происходящее, появятся новые события, тренды, тенденции, которые повернут все в лучшую сторону. Но для путина ничем хорошем не обернется нынешняя ситуация, но я не исключаю, что он продолжает на это надеяться. Он все еще думает, что этими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре он заставит украинские власти пойти на крупные уступки.

– Много говорят о том, что у России заканчивается ракетный потенциал. А могут ли они прийти к тому, что начнут использовать стратегический запас ракет?

– Ну что значит стратегический запас ракет? Если судить по тем данным, которые недавно опубликовал Резников, у Pоссии насчитывается около 1500 ракет, которыми можно обстреливать всю территорию Украины. И половина из них – крылатые ракеты. Вот можно и посчитать, что если при каждом массированном обстреле они используют от 70 до 100 ракет, то у них осталось мощностей еще на десять ударов.

Тех ракет, которые производятся в россии, недостаточно по сравнению с расходом. Но порядка 35-40 ракет в месяц они могут производить, столько их производилось за последние девять месяцев.

То есть на десять массированных ударов у россии ракет хватит. А что Путин будет делать дальше? Может быть, будет молиться Богу, чтобы он его спас, а может попытается использовать какое-то другое оружие.

– В ГУР МО сообщили, что Pоссия готовится ко второй волне мобилизации, а также хочет досрочно выпустить курсантов военных вузов уже в январе, чтобы пополнить потери на фронте. Как вы думаете, может ли быть объявлена очередная волна мобилизации в Pоссии?

– Ожидать можно всего, но давайте подумаем, какой смысл в том, чтобы проводить такую массовую мобилизацию? Если верить российским властям, во время первой мобилизации было призвано около 320 тысяч человек, из них на фронт отправили около 100 тысяч, которые должны были восполнить те потери, которые российские войска понесли за 9 месяцев войны. Вот мы и предполагаем, что были убиты, ранены и демобилизованы около 100 тысяч солдат и офицеров.

То есть в резерве осталось еще 200 тысяч солдат. Эти люди, скорее всего, предназначены для восполнения потерь, которые российская армия еще понесет. Например, штурмуя Бахмут, там очень тяжелые потери, или пытаясь изменить ситуацию в Луганской области, где российские военные находятся в достаточно сложном положении. Если это так, то следующая мобилизация в обозримом будущем просто не имеет смысла. И тут вопрос в том, куда этих новомобилизованных девать? Ну будут они находится где-то на полигонах, в казармах, если их будет в достаточном количестве, а то и просто в палаточных лагерях на заснеженных полянах. Из этого ничего хорошего не будет, солдаты будут болеть, они будут возмущаться, возможно, даже какие-то протесты возникнут, а никто этого не хочет.

Единственный смысл такой мобилизации – это создание новых боевых единиц: частей, подразделений, соединений. Если рассматривать мобилизацию с этой точки зрения, тогда смысл есть. И, наверное, у Путина и его генералов такие планы имеются. Но для того, чтобы их создать, необходимо иметь достаточный офицерский состав. На одного офицера приходится порядка 10 рядовых, то есть если 100 тысяч призовут, нужно иметь 10 тысяч офицеров. А откуда их взять? Вот досрочно выпустят из военных училищ, но это молодые лейтенанты, которые порох не нюхали, опыта боевой службы нет, а им будет поручено командовать 35-летними, а то и старше мужиками. Вот и кто кем будет командовать? Я сомневаюсь, что из этих свежеиспеченных лейтенантов получатся серьезные офицеры. А если их отправят на фронт вместе с подчиненными, там они погибнут в первых рядах, так как у них нет боевого опыта.

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