В Минске Lada собрала «паровоз» из трех машин 6.12.2022, 8:59

Одного из водителей зажало между авто.

Вечером в понедельник, 5 декабря, в центре Минска напротив торгового дома «На Немиге» произошло ДТП, при котором пострадал один из водителей, он попал в больницу, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

По предварительной информации, около 20.30 водитель Lada двигался со стороны Городского Вала, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди едущего Volkswagen, и, когда тот остановился, не успел затормозить и врезался в него.

Водитель Volkswagen вышел из автомобиля и открыл багажник, чтобы достать знак аварийной остановки. Но в этот момент сзади в Lada врезалась Lancia. Из-за этого 23-летний водитель Volkswagen оказался зажат между своим и соседним авто и получил травмы.

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