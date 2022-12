Мировые СМИ об атаке дронов: Украина меняет географию войны 4 6.12.2022, 12:44

3,642

Украине удалось разработать новый ударный беспилотник?

Мировые СМИ анализируют волну ударов по российским аэродромам в глубоком тылу РФ. Если их действительно осуществила Украина, то ей вновь удалось удивить мир и обеспечить себе новый аргумент в противостоянии с Россией, пишут международные обозреватели.

НВ собрал выдержки из свежих материалов западных изданий и коротко напоминает, о каких инцидентах идет речь.

Атаки в глубоком тылу РФ: что произошло

5−6 декабря в нескольких регионах России были нанесены удары по аэродромам, которые давно используются для массированных ракетных атак по украинским городам и гражданской инфраструктуре Украины. Атаки, вероятно, были осуществлены беспилотниками, хотя многие цели находятся в сотнях километров от украинской границы. Вечером 5 декабря Минобороны РФ сообщило, что вследствие ударов погибли трое российских военнослужащих и, вероятно, преуменьшило ущерб для техники (заявив о «незначительных повреждениях обшивки» нескольких российских самолетов).

Речь идет о таких инцидентах:

5 декабря:

взрыв на военном аэродроме Дягилево в Рязанской области РФ, около 500 км от границы с Украиной: удар пришелся по топливозаправщику рядом с самолетом, погибли три человека, еще шесть получили ранения (официально РФ не сообщала о повреждения техники, но вечером 5 декабря в Сети появились фото с аэродрома Дягилево, где видно поврежденный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 с ракетой Х-22 на подвеске — вероятно, предназначавшейся для новых ударов по Украине);

удар беспилотника по взлетно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области РФ, около 700 км от границы с Украиной: получили повреждения как минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95, из которых РФ запускала ракеты по Украине.

6 декабря:

удар БПЛА по аэродрому в российском городе Курск: вспыхнул крупный пожар, в результате удара загорелся нефтенакопитель;

вероятная атака беспилотников на резервуары с топливом в Брянской области, 80 км от границы с Украиной: сообщается, что два дрона взорвались в нескольких метрах от пятитонных резервуаров с дизельным топливом на территории комбината Слава.

Как прокомментировали эти атаки в Украине:

Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ: «Как бы враг ни хотел — мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти действия. Им нужно почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал».

Михаил Подоляк, советник главы ОП: «Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».

Алексей Резников, министр обороны Украины: «Так было в аэропорту в Джанкое, так было у них и в портах, где хранятся корабли. То же произошло и там. Просто Бавовнятко играет, как только видит, что кто-то нарушает правила курения».

Новый беспилотник Укроборонпрома в строю? Мировые СМИ об атаках

The Guardian пишет, что удары по аэродромам в глубоком тылу России «подчеркивают тактическую изобретательность Украины». «Похоже, Украина нашла способ атаковать российские дальнемагистральные самолеты Ту-95 и Ту-22М, которые стоят на взлетно-посадочных полосах. С октября Кремль использовал эти стратегические бомбардировщики, чтобы постепенно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, оставляя миллионы людей без тепла и электричества с приходом зимы», — напоминает издание.

Есть предположение, что Украине удалось разработать ударный беспилотник с поразительной дальностью полета 1000 км, озвучивает одну из версий The Guardian. «Если это правда, то означает, что большая часть европейской части России теперь находится в пределах досягаемости [для ВСУ]. И что асимметричное преимущество, которым Москва пользовалась в этом году, — возможность беспрепятственно запускать крылатые ракеты из глубины самой России — находится под угрозой», — констатирует автор материала Люк Хардинг, журналист The Guаrdian и авторы новой книги о войне РФ (Invasion: Russia’s Bloody War and Ukraine’s Fight for Survival).

«Мы атакуем там, где они слабы, и защищаемся там, где они сильны», — приводит издание мнение Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны Украины.

«Киев продолжает удивлять», — констатирует The Guardian, напоминая как в конце октября Украина застала РФ врасплох, когда рано утром нанесла удар по Севастопольскому порту в Крыму, где базируется российский оккупационный Черноморский флот. Тогда сообщалось, что несколько российских фрегатов были выведены из строя, включая флагманское судно Адмирал Макаров, а Украина могла использовать оригинальный морской беспилотник. Другим примером вероятной атаки БПЛА с воздуха стал удар по аэродрому Саки в Крыму.

Со ссылкой на западных чиновников британское издание сообщает, что Киев не всегда сообщает своим союзникам о планах проведения некоторых рискованных военных операций. В западном разведсообществе полагают, что Украина намеренно избегает раскрытия таких атак, опасаясь, что Запад может им воспрепятствовать или попытаться отговорить от проведения подобных ударов. Атаки в глубине территории России являются зоной особой чувствительности: администрация Байдена ранее заявляла, что опасается прямого военного конфликта с Россией и ядерной эскалации.

Поскольку Запад отказывается предоставлять Украине дальнобойные боеприпасы, ВСУ, похоже, используют собственные технологии для проведения спецопераций. Среди них — взрыв на Крымском мосту и гибель крейсера Москва, атакованного украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». «И то, и другое было унизительным ударом по престижу России. Можно ожидать дальнейших сюрпризов», — заключает The Guardian.

The New York Times констатирует, что «Украина изменила географию войны», запустив беспилотники по российским авиабазам почти в 500 км от собственной территории. Издание называет эти удары по объектам «самой дерзкой атакой на российской территории за девять месяцев войны».

Со ссылкой на источники в Украине и России NYT подтверждает, что беспилотники были запущены с территории Украины. Однако как минимум один из ударов был нанесен при поддержке украинского спецназа, находившегося неподалеку от авиабазы, чтобы помочь навести БПЛА на цель. Как именно и насколько близко к аэродрому удалось проникнуть спецназу, остается неизвестным, уточняет NYT.

«Удары сигнализировали о новой готовности Киева дать бой базам в самом сердце России, повышая ставки в войне, а также продемонстрировали улучшенную способность [ВСУ] атаковать на расстоянии. Вскоре после атак на авиабазы Россия обрушила на украинские города шквал ракет», — пишет NYT. Издание также отмечает, что власти Украины придерживаются практики «преднамеренной двусмысленности» в отношении атак внутри РФ и в оккупированном Россией Крыму, не признавая причастность к ним публично, но публикуя многозначительные комментарии.

Отдельно NYT напоминает, что украинский госконцерн Укроборонпром в октябре заявил, что «завершает разработку» беспилотника, способного нести 70−75 кг полезной нагрузки и лететь на расстояние до 1 тыс. км. А 4 декабря пресс-секретарь Укроборонпрома Наталья Сад сообщила об успешных испытаниях этого БПЛА. «Мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении», — отметила она.

«Способность Украины наносить удары вглубь территории России имеет не только военное значение», — цитирует NYT Макса Бергманна, бывшего американского дипломата и эксперта по РФ и вопросам европейской безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Подобные удары «также посылают России сигнал о том, что продолжение войны не обойдется без затрат [для Москвы] и что не только Украина уязвима для дальних ударов беспилотников и ракет; но и Россия», поясняет Бергманн. «Это полезно для Киева. Ведь когда (или если) две страны однажды таки сядут за стол переговоров, то обязательство прекратить нападения на территорию России теперь является ценной „фишкой“, которую может предложить [на переговорах] Украина», — говорит эксперт.

Украина и ранее демонстрировала свою способность использовать беспилотники новыми и неожиданными способами, а также адаптировать старые системы для выполнения новых функций, напоминает NYT.

CNN пишет, что взрывы на российских авиабазах «привлекли внимание к усилиям Украины по разработке боевых беспилотников большой дальности». Как и другие международные СМИ, американский телеканал рассказывает о том, как за последние несколько недель госконцерн Укроборонпром несколько раз указывал, что близок к завершению работы над новым беспилотником, который способен преодолевать расстояние до 1 тыс. км.

Wall Street Journal подчеркивает cамостоятельность атаки, которую вероятно осуществила Украина: «Нет никаких доказательств того, что в ходе ударов использовалось оружие, предоставленное США». WSJ со ссылкой на собственные источники подтверждает информацию о том, что Пентагон модифицировал пусковые установки РСЗО HIMARS, чтобы Украина не могли использовать их для запуска ракет большой дальности. По мнению издания, такой шаг «свидетельствует о том, на что пошла администрация Байдена, чтобы сбалансировать свою поддержку украинских сил и риск эскалации [в отношениях] с Москвой».

Если за взрывами на российских аэродромах действительно стоит Украина, это предполагало бы расширение ее возможностей по поражению военных целей в глубине России, заключает WSJ — по сравнению с вероятными атаками в Белгородской области РФ близ границы с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».