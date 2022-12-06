Ученые обнаружили скрытую структуру под поверхностью Марса 6.12.2022, 13:11

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Она поможет объяснить вулканизм и землетрясения на Красной планете.

Вулканическая активность на Марсе происходила в первые 1,5 млрд лет существования планеты. Но ученые долгие годы считали, что с тех пор Марс стал «мертвой» планетой в этом плане. Но за последние несколько лет ученые обнаружили признаки геологической активности на этой планете. В рамках нового исследования ученые обнаружили огромную грибовидную структуру из раскаленной породы под регионом, который называется Равнина Элизий. Именно наличие этой структуры может объяснить существование недавней геологической активности, пишет Space (перевод - «Фокус»).

- Мы можем с уверенностью заявить, что Марс – это не мертвая планета, как показывает наше исследование, — говорит Адриан Броке из Университета штата Аризона, США.

Открытия, которые сделали недавно ученые показывают, что Марс все еще может быть вулканически активной планетой и извержения здесь происходили в течение последних 53 тысяч лет. Также доказательства геологической активности на Марсе предоставил и посадочный аппарат InSight, который смог зафиксировать сотни марсотрясений.

Но в ходе нового исследования ученые использовали данные орбитальных аппаратов и выяснили, что под Равниной Элизий находится мантийный плюм – грибовидная структура, которая состоит из раскаленной породы и поднимается она с глубины в 1500 км, где проходит граница между ядром и мантией.

- Наши данные указывают на то, что этот мантийный плюм протирается примерно на 4 тысячи км, что сравнимо с территорией США, — говорит Броке.

По словам ученых такие структуры уже обнаружены на Земле, но впервые такой мантийный плюм обнаружили на Марсе. Ученые считают, что это мантийный плюм поднял кору Марса на более чем 1,6 км, вынося горячую магму на поверхность планеты и вызывая марсотрясения, которые зафиксировал аппарат InSight.

- Мы считаем, что за возрождение вулканической активности на Марсе после сотен миллионов лет затишья отвечает как раз этот мантийный плюм, - говорит Броке.

По словам ученых, возможно под Равниной Элизий находится единственный активный мантийный плюм, хотя второй может скрываться под регионом Фарсида. Это область на Марсе шириной в 4800 км, где находятся самые большие вулканы в Солнечной системе, хотя они и не действуют сейчас. Но геологическая активность в этом регионе продолжается. Новое исследование предполагает, что Марс – это треться планета, после Земли и Венеры, где до сих пор проявляют свою активность мантийные плюмы.

Пока что ученые не знают, как мог относительно недавно образоваться мантийный плюм на Марсе, который остыл несколько миллиардов лет назад. Такому плюму нужно несколько сотен миллионов лет, чтобы подняться от границы ядра и мантии до поверхности. Но после этого он остается активным от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов лет.

- Таким образом, этот плюм сформировался и достиг основания коры сравнительно недавно, что удивительно. Это не старый плюм. В недрах планеты скрывается еще много неизвестного и непонятного нам и такие открытия помогают понять эволюцию Марса. Да, Марс не мертв, и это открытие можно сравнить с тем, что теперь мы знаем, что и Луна также не мертва. Хотя долгое время именно так и считалось, — говорит Броке.

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