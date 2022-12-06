Telegram-каналы пишут об ухудшающемся здоровье Лукашенко

Telegram-каналы пишут об ухудшающемся здоровье Лукашенко23
- 6.12.2022, 14:16
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Якобы диктатор не может долго находиться в сидячем положении.
Telegram-каналы продолжают подогревать слухи об ухудшающемся здоровье белорусского диктатора.
«Источники сообщают, что Лукашенко долго не может находиться в сидячем положении и по предписанию врачей дома работает преимущественно лежа, тщательно скрывая свое состояние от большинства подчиненных», — пишет Telegram-канал «Беларуская выведка».
Отметим, что Лукашенко продолжает появляться на совещаниях, несмотря на поступающую информацию об ухудшающемся здоровье.
Однако во время визита в Ереван появилось видео, как Лукашенко еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета.
Ранее сайт Charter97.org писал о том, чем может болеть белорусский диктатор.