Telegram-каналы пишут об ухудшающемся здоровье Лукашенко 23 6.12.2022, 14:16

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Якобы диктатор не может долго находиться в сидячем положении.

Telegram-каналы продолжают подогревать слухи об ухудшающемся здоровье белорусского диктатора.

«Источники сообщают, что Лукашенко долго не может находиться в сидячем положении и по предписанию врачей дома работает преимущественно лежа, тщательно скрывая свое состояние от большинства подчиненных», — пишет Telegram-канал «Беларуская выведка».

Отметим, что Лукашенко продолжает появляться на совещаниях, несмотря на поступающую информацию об ухудшающемся здоровье.

Однако во время визита в Ереван появилось видео, как Лукашенко еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета.

Ранее сайт Charter97.org писал о том, чем может болеть белорусский диктатор.

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