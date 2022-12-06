В Госдепе восхитились изобретательностью украинцев после взрывов на авиабазах РФ 6.12.2022, 23:54

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США полагают, что за взрывами на аэродромах Дягилево и Энгельс стоит Украина.

В Госдепартаменте США считают, что за взрывами на российских авиабазах может стоять Украина.

Заместительница госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала CNN, что «никто не взял на себя ответственность» за взрывы на российских аэродромах Дягилево и Энгельс 5 декабря.

«Целями были бомбардировщики, которые россияне использовали для атак на критическую инфраструктуру… Украинцы невероятно изобретательны. Они создают свои беспилотники, воздушные и морские, и те невероятно эффективны», — отметила Нуланд.

Представительница Госдепа также обвинила российского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и подчеркнула, что он «принес войну в каждый гражданский дом». Она добавила, что неспособный победить на поле боя глава кремлевского режима «решил попытаться заморозить Украину».

По словам Нуланд, позиция США не передавать Украине оружие, которое можно использовать для ударов по территории страны-агрессора, «не изменилась».

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