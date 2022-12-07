Стало известно, какую роль Кремль отвел белорусским силовикам в плане по захвату Украины 2 7.12.2022, 13:19

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Доклад британских аналитиков.

Сайт Charter97.org писал, что Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) опубликовал большой доклад/ о ходе российского вторжения в Украину с февраля по июль. Как оказалось, в плане Кремля была прописана и роль белорусских силовиков.

Россия, согласна докладу RUSI, планировала захватить Украину за 10 дней и подготовить аннексию к августу (символично, ведь в августе День независимости Украины).

Российская контрразведка подготовила списки:

1) украинских граждан, которые должны быть физически ликвидированы;

2) репрессированы;

3) нейтралов, которых можно было бы склонить к коллаборационизму;

4) коллаборантов.

Президента Зеленского и высшее руководство планировалось убить. Членов правительства — посадить. Пророссийские парламентарии должны были сформировать «Движение за мир».

После поражения украинской армии и уничтожения политического и военного руководства Украины страна должна была утратить волю к победе и сдаться.

Критическую инфраструктуру, согласно плану, планировалось захватить в целости — как и парламент, Центробанк и объекты атомной энергетики (причем украинская разведка считает, что Ровенскую и Хмельницкую АЭС предполагалось брать под контроль силами спецопераций Беларуси).

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