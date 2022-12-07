В Беларуси продают усадьбу 18-го века с интересной историей 7.12.2022, 15:52

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Поместье принадлежало шляхетскому роду.

Комитет «Витебскоблимущество» проведет аукцион по продаже графской усадьбы в деревне Видзы-Ловчинские (Витебская область, Браславский район).

Усадьба Вавжецких в Видзах-Ловчинских была построена еще в конце XVIII века, она находится в старинном пейзажном парке на берегу озера Дворное рядом с сероводородным источником, пишет the-village.me. Здание имеет статус историко-культурной ценности. Стартовая цена — 308 тысяч рублей.

Объект выставлен на торги без жестких обязательств по целевому использованию имущества: новому владельцу разрешают открыть на этом месте объекты розничной торговли, общественного питания или использовать для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Эту усадьбу построил Томаш Вовжецкий, который возглавил повстанческие войска в восстании 1794 года после пленения его соратника Тадеуша Костюшки. Вовжецкий был помилован, вернулся домой и построил усадьбу. После смерти Вовжецкого в 1816 году усадьба перешла в собственность шляхетского рода Минейков, которые открыли здесь первую в Беларуси водолечебницу под названием «Лазенки». Основой санатория стали четыре уникальных сероводородных источника и сапропели местного озера. Водлечебница пользовалась большой популярностью — сюда на лечение приезжала даже царская семья.

В этой усадьбе бывал и Адам Мицкевич вместе со своим дядей, который жил в Видзах.

К концу 19 века санаторий пришел в упадок и со временем был закрыт. Сейчас это заброшенное здание.

В 2014-м году власти заявляли о планах восстановить усадьбу с участием российского капитала, но в 2020-м усадьбу внесли в список историко-культурных ценностей для продвижения среди потенциальных инвесторов. На торги эта постройка выставлена впервые.

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