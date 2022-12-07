Ключевое событие войны 4 7.12.2022, 18:15

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ИГАЛЬ ЛЕВИН

Что означает удар по российским аэродромам.

Во-первых, это потенциальное ослабление их фронта. Россия большая. Покрыть своими ПВО всю территорию она в принципе не может. Закрыть все свои базы противовоздушными системами тоже. Средств ПВО им уже сейчас катастрофически не хватает. Они снимают свои системы С-300 и везут из Сирии именно из-за нехватки. Теперь российское командование стоит перед дилеммой снятия части сил ПВО с фронта и переброски под важные стратегические объекты, тем самым ослабив фронт еще больше, или же оставить свои базы беззащитными.

Во-вторых, это украинский потенциал. Киев показал, что строго следует слову и делу, и имеет возможности создавать условия, и средства для воздействия на врага на больших дистанциях, включая военные объекты в Москве и Санкт-Петербурге.

В-третьих, это изменения правил игры. Если до этого Украина была в роли пассивной жертвы, то теперь она поэтапно, но уверенно перехватывает инициативу на всех уровнях, вплоть до стратегического. Война в конечном итоге должна будет перейти в состояние, где Россия отбивается от Украины, а не где Украина отбивается от России. После этого уже можно будет Киеву за столом переговоров полностью требовать окончание боевых действий на своих условиях. Это возвращение к границам 1991 года, репарации и разоружение России.

В-четвертых, это демонстрация крайней уязвимости России. Атаки произошли не абы где, а на военных аэродромах, где находится стратегическая авиация, способная нести ядерное оружие. То есть один из компонентов ядерной триады Кремля. Щит оказался гнилым и был пробит несколькими меткими ударами. Это сигнал НАТО и Западу в целом, что нет никакого смысла боятся это кровавое недоразумение называемое Россией. Оно уязвимо и ничего существенного не может сделать в ответ. Кстати, такое понимание уже есть, например Остин Ллойд заявил, что США никак не ограничивают Украину в создании средств поражения на большие дистанции.

В-пятых, это цена. Стратегические бомбардировщики России - это штучные машины и безумно дорогие. Их восстановление и ремонт это время и траты. Кремлю не жалко сотни тысяч своих подданных, но вот дорогущие военные машины - это ресурс исчерпаемый и сложный для восстановления.

Игаль Левин, «Фейсбук»

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