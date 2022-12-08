Украинский спецназ взорвал авиабазу армии РФ в Бердянске 1 8.12.2022, 8:11

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Прогремело три десятка взрывов.

7 декабря произошло чрезвычайное происшествие в оккупированном Бердянском в Запорожской области: начался масштабный пожар после нескольких мощных взрывов.

Информация обнародована в Telegram-канале «РИА Мелитополь».

Утверждается, что загорелось на аэродроме, расположенном на окраине Бердянска. Взрывы раздавались дважды: сначала 3 мощных взрыва, затем – 15-20 – более слабых.

Операцию провели благодаря усилиям разведчиков ССО ВСУ. Разведчики 5 суток следили за аэродромом и обнаружили на нем значительное количество военной техники.

На месте взрывов пылает настолько мощно, что на место чрезвычайного происшествия двинулись все пожарные машины Бердянска, утверждают авторы сообщения. Туда же прибыли машины скорой помощи: похоже, есть раненные и, надеемся, погибшие военные армии РФ.

Тем временем оккупанты окружили территорию аэродрома и стреляют в небо с зениток.

Отметим, от Бердянска на ближайших позициях ВСУ – около 100 км.

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