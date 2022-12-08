«Рисую таблицу из 100 квадратов»: белорусы рассказали о способах экономии денег 2 8.12.2022, 9:41

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Необычные методы, которые позволяют сделать сбережения даже молодым семьям.

Журналисты onliner.by опубликовали письма белорусов с ценными лайфхаками по экономии денег. Многие писали о том, что важно покупать товары на скидках, пользоваться дисконтными картами магазинов и банковскими картами с кешбэком, готовить ссобойки, не тратиться ради брендовой одежды, отказаться от личного транспорта в пользу общественного — такой подход определенно помогает экономить деньги.

«Экономим ради азарта найти выгоду и получить самое лучшее предложение»

Юлия с мужем живут в Минске на съемной квартире, копят на собственное жилье и финансово помогают родственникам. Ведут бюджет (говорят, что это главный лайфхак), пользуются картами с кешбэком, в том числе благодаря покупкам других людей (когда родители хотели купить себе шкаф за 500 рублей, они перечислили эти деньги на карту Юлии, которая оплатила покупку своей картой и получила кешбэк 22 рубля), ищут в интернете купоны и промокоды, закупаются в оптовых магазинах. А что еще они советуют?

Покупайте подарки заранее. «Лучше всего покупать их хотя бы за месяц до праздника. Решите, что вы хотите подарить, найдите эти товары в интернете и отслеживайте цены. На маркетплейсах цены могут сильно прыгать. За пару дней до «черной пятницы» я заказала маленький стеклянный чайник за 12 рублей. Через пару дней я снова заказала такой для свекрови — уже за 13 рублей. Потом его захотела моя подруга, но он стоил уже 56 рублей! А затем подешевел до 18. Покупать подарки заранее стоит еще и потому, что на их доставку могут уйти недели».

Используйте виш-листы. Если речь идет о подарке не от вас, а для вас, Юлия рекомендует использовать виш-листы — указывать список подарков, которые вы хотели бы получить. «Полчаса вашего времени, потраченного на составление вишлиста, избавят вас от носков, гелей для душа, сомнительных книг от нелюбимых авторов. Впишите несколько подарков из разных ценовых категорий, чтобы у людей был выбор. Таким образом вы получите ту самую удочку, на которую жалели денег».

Пользуйтесь сервисами сравнения цен. «Существуют сервисы, в которых практически каждый день обновляются цены на продукты в торговых сетях. Иногда разница в ценах может достигать 30%. Также очень помогают экономить сайты с ценами в аптеках. Кто знает, может, в аптеке за углом сироп от кашля стоит в два раза дешевле».

Проверяйте выписки по вашему счету в банке и подключенные услуги мобильного оператора. «И то и другое можно делать в мобильных приложениях. И не важно, если вы не подключали какие-то услуги — возможно, подписку автоматически оформили за вас. Например, вы можете узнать, что банк ежемесячно списывает с вас 3—4 рубля за SMS-оповещения, а мобильному оператору вы, не зная того, платите за подписку на музыку/кино/игры, о которых никогда не слышали. Проверяя таким образом телефон младшего брата, мы узнали, что с него за какую-то подписку снимают по 12 рублей каждый месяц».

Основной лайфхак Юлии — это ведение семейного бюджета: «На это у меня уходит буквально 5 минут в день».

Юлия написала, что они с мужем экономят ради азарта найти выгоду и получить самое лучшее предложение и надеются, что сэкономленные деньги позволят совершить крупную покупку или отправиться в отпуск: «С карточек кешбэка ежемесячно приходит около 25 рублей, при покупке техники, девайсов или мебели получается больше. Остальные лайфхаки позволяют не терять выгоду, но и не экономить на себе. Мне бы очень хотелось написать, что благодаря этим советам нам уже удалось съездить на отдых (кстати, не забывайте возвращать «ваты»!) или накопить на большую покупку, но пока экономия помогает только сберегать, а не зарабатывать. А в отпуск мы съездили потому, что очень много работали».

Принципы экономии от Ирины и ее мужа

О себе Ирина написала так: «Мы с мужем Владимиром — молодая семья, никогда не были транжирами, у нас всегда была заначка. Очень многому нас научили родители — видимо, на них оставила след тотальная экономия девяностых. Очень подробный анализ расходов мы не ведем, это отнимает много сил. Главное, что нам помогает не тратить и откладывать, — это сформированные приоритеты и принципы». Например, в приоритете у Ирины и ее мужа траты на здоровье. Это значит, что вкладываться нужно не только в медицину, но и в качественную еду, одежду из натуральных материалов. Вот какими принципами финансовых трат пользуется семья:

Принцип благодарности. «Стараемся тратить деньги с благодарностью и легкостью. Считаем, что раз у нас есть что тратить, то это уже повод для хорошего настроения. Если мы потратили больше, чем в другом месте или в другое время, то ничего страшного, повезет сэкономить в другой раз».

Принцип реальной потребности. «Не покупать то, что не надо, но, например, продается по хорошей цене или на скидке или вот прямо очень захотелось. Акция — это не всегда хорошо, но и не всегда плохо. К скидкам мы относимся с определенной долей скепсиса, особенно на продуктовые товары. Купить без реальной потребности, чтобы просто лежало дома, — это не про нас».

Принцип арифметики или реальной экономии. «Если сравнивать различных продавцов, может оказаться, что там, где на первый взгляд дешевле, вовсе не дешевле, потому что нужно заплатить за доставку или самому потрать время, силы и бензин, чтобы поехать и купить. Экономия должна быть экономной, а не абы купить дешевле».

Принцип опыта. «Муж научил меня: помимо характеристик, нужно читать отзывы и принимать их во внимание. У меня было такое, что я купила один товар без отзывов и немного дешевле, и второй похожий с отзывами, но немного дороже, и второй товар действительно был лучше».

Принцип «непереплаты». «Ни я, ни муж никогда не пользовались рассрочками и потребительскими кредитами и иными видами схожих услуг. Как правило, товары в рассрочку в итоге стоят дороже, чем если заплатить за них сразу. При грамотном планировании и распределении бюджета у нас хватало средств и на крупные покупки без рассрочек и кредитов. Единственное, на что мы допускали и допускаем возможность взять кредит, — это жилье, что с нами и случилось. Это был наш первый и пока единственный опыт кредитования».

«Вместе с тем, как бы логично ни выглядели наши приоритеты и принципы, я (не муж, а я), как и каждая девочка, иногда тратила и трачу деньги спонтанно и даже на то, что мне реально ни разу не пригодилось. Казалось бы, купила какую-то мелочь в виде красивой мыльницы, а настроение теперь каждое утро уже хорошее», — написала Ирина.

Виолетта и ее система накопления денег по квадратам

Виолетте 27 лет. «Я работаю в отделе снабжения одной государственной фабрики, и у меня есть профессиональная деформация в бюджетном вопросе», — пишет она. Девушка не относит себя к людям, которые пытаются на всем сэкономить, все важное для жизни у нее есть. Тем не менее от получения выгоды она не отказывается и делится своей системой экономии денег.

Как копить деньги по системе «Квадраты»

«Суть этого метода очень простая: в начале каждого года я рисую таблицу из 100 квадратов, в каждом пишу цифру от 1 до 100. Цифра в квадрате означает то, сколько денег я кладу в копилку. В любом деле самое сложное — это начать, и квадраты позволяют не потерять интерес с первых дней.

Если у меня в кошельке есть сумма, эквивалентная какой-то цифре в квадрате, то я положу ее в копилку. Есть 1 рубль — кладу его в копилку и зачеркиваю квадрат с цифрой 1. Иногда хочу закрыть больше квадратов: например, кладу 20 рублей, и тогда зачеркиваю квадраты 2, 4, 6 и 8. Когда удается на чем-то сэкономить, то весь «излишек» я отправляю в квадраты.

В итоге, если удастся зачеркнуть все 100 квадратов, выйдет сумма в 5050 рублей. Деньги по такой системе мы откладываем вместе с парнем, цели на 2022-й мы почти достигли. Главное в этом деле — дисциплина. Мы с моим молодым человеком решили, что, когда заполним квадраты, потратим деньги на отдых, потому что я не видела ни моря, ни гор».

У Виолетты есть еще лайфхаки, которые помогают ей экономить и быстрее зачеркивать квадраты, а значит, приближают ее мечту побывать на море.

Использование функции автоматического зачисления в копилку с зарплатной карты. «Многие банки предоставляют услугу автоматического списания денежных средств в определенную дату. Этими датами у меня являются дни получения аванса и заработной платы. Сумма небольшая (20 рублей с аванса и 30 рублей с зарплаты), но за год набегает достаточно, чтобы дополнительно закрыть до 30 квадратов (первые 33 квадрата можно зачеркнуть только таким способом). Удовольствие от этого неимоверное, ведь вы еще на шаг ближе к своей цели».

Экономия на продуктах в магазинах для ленивых. «Чаще всего мы с молодым человеком закупаемся продуктами в субботу на целую неделю вперед, заказываем доставку. Я не из тех людей, кто готов ехать на другой конец города за пачкой риса, но желания покупать по самой высокой цене тоже нет. Поэтому мой метод подойдет всем, кому лень читать брошюры и сидеть с калькулятором. Я захожу на сайт первого магазина с продуктами и формирую свою продуктовую корзину. Далее в том же порядке, по аналогии с первым магазином делаю это на сайте еще двух-трех сетей и сравниваю конечную стоимость продуктов. Иногда экономия может доходить до 20%. Чаще всего это случается тогда, когда в какой-то из сетей появляется больше акционных позиций».

Экономия на курсах иностранного языка. «Я изучаю польский и английский языки. Лучше всего заниматься индивидуально и желательно с носителем или опытным преподавателем. На разных площадках с частными объявлениями есть возможность найти более выгодные по цене варианты, чем у онлайн-школ, при этом нет надобности платить сразу за месяц или оформлять подписку. Главным плюсом в экономии является возможность торга и оплаты каждого проведенного занятия в отдельности».

Виолетта пишет, что собирать деньги гораздо проще и интереснее, если делать это с добавлением элементов игры (а она определенно присутствует с методом квадратов).

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