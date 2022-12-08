Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель 8.12.2022, 20:14

1,444

Впервые за год.

Цена нефти марки Brent упала ниже 77 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в феврале 2023 года упала ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года.

Сегодня стоимость Brent снижалась на 3,53% - до 76,94 доллара за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года дешевеет на 2,49% - до 72,4 доллара за баррель. Также фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года падал на 3,98% - до 73,87 доллара за баррель.

Напомним, что цена нефти Brent с 1971 года является основой ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в том числе российской нефти Urals. Поэтому данную марку называют эталонной или маркерной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».