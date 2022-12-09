У Мозырского НПЗ серьезные проблемы 1 9.12.2022, 12:54

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Акции завода просели.

С началом войны Мозырский нефтеперерабатывающий завод потерял своего основного потребителя - Украину, через которую проходил транзит и на которую приходился основной экспорт, пишет телеграм-канал «БГМ».

После этого руководство завода приняло решение о переходе на капитальный ремонт части предприятия. Так, с марта по сентябрь простаивала половина всего производства. Кроме капитального ремонта, на НПЗ уже год не могут запустить новую комбинированную установку гидрокрекинга комплекса H-Oil.

На серьезные проблемы предприятия указывает не только потерянный рынок сбыта, но и стоимость акций завода. В начале года стоимость одной акции составляла 210 белорусских рублей, сейчас стоимость акции упала в четыре раза, до 50 рублей за штуку.

Сами акции не торгуются свободно, а с 31 марта 2021 года приостановлена выплата по дивидендам за 2020 год (про 2021 год информации нет). Не исключено, что дивиденды не будут выплачиваться и за 2022 год.

Чтобы не говорили лукашисты, а санкции работают.

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