Путин устроил истерику из-за неудач на украинском фронте

Путин устроил истерику из-за неудач на украинском фронте6
- 9.12.2022, 13:18
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Кремль всерьез занервничал из-за поставок западного оружия и боеприпасов.
Президент РФ в который раз выразил возмущение поставками западного оружия и боеприпасов в Украину.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне провалов своей армии на украинском фронте заявил в обращении к главам оборонных ведомств стран ШОС и СНГ, что «Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ «как пушечное мясо».
Видео с бредовым заявлением агрессора, развязавшим кровавую войну против Украины, растиражировали российские СМИ. Глава РФ вновь отличился пропагандистскими высказываниями о «геноциде и терроре на Донбассе»:
«Запад... поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как «пушечное мясо», как таран против России».
Путин в который раз выразил возмущение поставками западного оружия и боеприпасов в Украину: «Запад, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь».