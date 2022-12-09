Путин устроил истерику из-за неудач на украинском фронте 6 9.12.2022, 13:18

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Кремль всерьез занервничал из-за поставок западного оружия и боеприпасов.

Президент РФ в который раз выразил возмущение поставками западного оружия и боеприпасов в Украину.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне провалов своей армии на украинском фронте заявил в обращении к главам оборонных ведомств стран ШОС и СНГ, что «Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ «как пушечное мясо».

Видео с бредовым заявлением агрессора, развязавшим кровавую войну против Украины, растиражировали российские СМИ. Глава РФ вновь отличился пропагандистскими высказываниями о «геноциде и терроре на Донбассе»:

«Запад... поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию. И сейчас цинично использует украинский народ как «пушечное мясо», как таран против России».

Путин в который раз выразил возмущение поставками западного оружия и боеприпасов в Украину: «Запад, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь».

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