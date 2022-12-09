«Многие орденоносцы уже показали пятки» 4 9.12.2022, 13:44

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Фото: Bloomberg

Как агентура Кремля провалилась в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин давно заметил в Украине своих, раздав им так называемые ордена дружбы за то, что те продвигали идеи «русского мира». Многие эти орденоносцы либо уже сбежали в РФ, либо же оказались в украинских СИЗО.

В то же время еще часть «кавалеров» кремлевского лидера живут и хорошо себя чувствуют в нашей стране. На это указал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в авторском Telegram-канале «Орестократия».

Среди сбежавших в страну-агрессор агентов Путина журналист назвал премьера времен Януковича Николая Азарова и экс-министра образования Дмитрия Табачника, объявленного в розыск СБУ экс-нардепа от Партии регионов Вадима Колесниченко и главу запрещенной компартии Петра Симоненко. За решеткой же сейчас находится обвиняемый в госизмене президент «Мотор Сечи» Вячеслав Богуслаев.

Вместе с тем, пишет Сохар, на десятый месяц полномасштабной войны с агрессором в Украине есть не менее «зашкварные» персонажи – глава УПЦ МП Онуфрий, экс-мер Харькова Михаил Добкин, 9-й глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин и другие.

«Это очевидная недоработка украинских силовиков. Вот только один кейс, показывающий, почему СБУ было бы неплохо заглянуть в душу всем орденоносцам Путина. Есть некий Олег Карамазов, в прошлом рок-музыкант, а ныне прислужник московских попов. Со второй половины нулевых он возглавлял общественную организацию «День Крещения Руси», которую финансировал фонд Службы внешней разведки РФ «Русский мир». Об этом множество упоминаний в сети, начиная от Wiki», – отметил журналист.

Он подчеркнул, что Карамазов на российские деньги организовывал концерты для УПЦ МП и занимался пропагандой «русского мира» и московского патриархата в Украине. А сам фонд «Русский мир» также финансировал сепаратизм на Закарпатье, юге и востоке нашей страны.

В 2012 году Путин наградил Карамазова так называемым орденом дружбы. А уже в следующем году такую же «награду» от кремлевского лидера получил и главный московский поп Украины Онуфрий.

«Карамазов стал лицом «Дня Крещения Руси», а кошельком, судя по всему, был одиозный «регионал» Алексей Емельяненко, известный сделками в «Укргазбанке» на 100 млн грн. Несмотря на уголовное дело и арест в 2019-м, Емельяненко является членом правления упомянутой МОО, а она спокойно существует даже во время войны. Еще один известный руководитель организации – Юрий Молчанов», – указал Сохар.

Он напомнил, что СМИ уже сообщали, как эта троица работала совместно с кумом Путина Виктором Медведчуком, через которого в Украину поступали российские деньги. Параллельно с политикой, этот уже бывший нардеп через свои каналы пиарил РПЦ и московский патриархат в Украине. В то время как Карамазов, Емельяненко и особенно Молчанов не вылезали из эфиров 112-го и News One – связанных с Медведчуком каналов, которые в феврале прошлого года попали под санкции.

«Интересно было бы узнать, где сейчас эти поборники «русского мира». Особенно актуален этот вопрос на фоне обысков, устроенных СБУ в храмах московского патриархата. Карамазов и компания могли бы многое рассказать. Как и другие друзья Путина», – выразил убеждение Орест Сохар.

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