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Против священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело

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  • 9.12.2022, 16:08
Против священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело
Владислава Богомольникова

Он уже 100 дней находится на Окрестина.

Уголовное дело против священника Владислава Богомольникова было возбуждено по ст. 342 УК РБ за «участие в массовых беспорядках», он задержан в качестве подозреваемого, сообщает телеграм-канал «Христианская визия».

Священник так и не вышел на свободу после отбытия седьмого ареста, срок которого истекал сегодня. Всего с 31 августа он провел на Окрестина 100 суток.

Условия содержания были пыточными — в переполненной камере, без доступа к медпомощи, без передач и корреспонденции. У о. Владислава сильный кашель, который не проходит с его первого ареста, когда он болел ковидом.

Богомольников - преподаватель философии в Минской духовной академии. Священник читал лекции для своих сокамерников, духовно поддерживал других заключенных.

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