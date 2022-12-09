Против священника Владислава Богомольникова возбудили уголовное дело 1 9.12.2022, 16:08

Владислава Богомольникова

Он уже 100 дней находится на Окрестина.

Уголовное дело против священника Владислава Богомольникова было возбуждено по ст. 342 УК РБ за «участие в массовых беспорядках», он задержан в качестве подозреваемого, сообщает телеграм-канал «Христианская визия».

Священник так и не вышел на свободу после отбытия седьмого ареста, срок которого истекал сегодня. Всего с 31 августа он провел на Окрестина 100 суток.

Условия содержания были пыточными — в переполненной камере, без доступа к медпомощи, без передач и корреспонденции. У о. Владислава сильный кашель, который не проходит с его первого ареста, когда он болел ковидом.

Богомольников - преподаватель философии в Минской духовной академии. Священник читал лекции для своих сокамерников, духовно поддерживал других заключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».