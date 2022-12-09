В Бресте выбрали талисман города на 2023 год 1 9.12.2022, 17:03

Борьба была напряженной.

В Бресте завершились выборы талисмана города на 2023 год. Итоги голосования подвели 9 декабря в местном горисполкоме.

Список из десяти кроликов-кандидатов с их фотографиями и биографиями был опубликован в соцсетях 2 декабря. Больше всего голосов подписчиков набрали Робин (32%) и Тузик (36%). Итоги выборов подвели без второго тура. Победителем объявили Тузика.

Кролик Робин. Фото: t.me/Rogachuk

Кролик Тузик. Фото: t.me/Rogachuk

Уже в следующую пятницу, 16 декабря, победители примут участие в торжественной церемонии открытия главной елки города на площади Ленина.

Что известно о Тузике?

Тузик принадлежит к породе львиноголовых кроликов. Он ухоженный, гордый, непоколебимый, нежный, приятный на ощупь, прыгучий и юркий.

«Наша семья считает что именно наш Тузик со своей львиной шерсткой, может быть символом нашего любимого города», — указано в официальной биографии кролика-талисмана.

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