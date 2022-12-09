закрыть
9 декабря 2022, пятница, 17:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте выбрали талисман города на 2023 год

1
  • 9.12.2022, 17:03
В Бресте выбрали талисман города на 2023 год

Борьба была напряженной.

В Бресте завершились выборы талисмана города на 2023 год. Итоги голосования подвели 9 декабря в местном горисполкоме.

Список из десяти кроликов-кандидатов с их фотографиями и биографиями был опубликован в соцсетях 2 декабря. Больше всего голосов подписчиков набрали Робин (32%) и Тузик (36%). Итоги выборов подвели без второго тура. Победителем объявили Тузика.

Кролик Робин. Фото: t.me/Rogachuk
Кролик Тузик. Фото: t.me/Rogachuk

Уже в следующую пятницу, 16 декабря, победители примут участие в торжественной церемонии открытия главной елки города на площади Ленина.

Что известно о Тузике?

Тузик принадлежит к породе львиноголовых кроликов. Он ухоженный, гордый, непоколебимый, нежный, приятный на ощупь, прыгучий и юркий.

«Наша семья считает что именно наш Тузик со своей львиной шерсткой, может быть символом нашего любимого города», — указано в официальной биографии кролика-талисмана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников