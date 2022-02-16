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В 2021 году мировые продажи электромобилей выросли вдвое

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  • 16.02.2022, 22:34
В 2021 году мировые продажи электромобилей выросли вдвое

Исследование.

В 2021 году в мире продали 6,5 млн электромобилей (EV) - на 109% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует исследование глобального рынка электромобилей от аналитической компании Canalys, опубликованное в среду, 16 февраля, передает korrespondent.net.

Продажи электромобилей составили в 2021 году 9% всех продаж легковых автомобилей. При этом из-за влияния COVID-ограничений и дефицита микросхем общий мировой рынок автомобилей вырос в 2021 году лишь на 4%.

"Спрос на электромобили оставался высоким в 2021 году, но было бы продано гораздо больше, если бы не хронический дефицит компонентов, все еще влияющий на каждого производителя автомобилей во всем мире", - пояснили аналитики.

В частности, 85% электромобилей, проданных по всему миру, доставлялись клиентам в материковом Китае и Европе. В 2021 году в Китае было продано 3,2 миллиона электромобилей, что составляет 15% всех проданных новых автомобилей. А в Европе было продано 2,3 миллионов электромобилей, что составляет 19% новых автомобилей.

"В 2021 году в материковом Китае было продано более 3,2 миллионов электромобилей - половина всех электромобилей, проданных во всем мире, и на 2 миллиона больше, чем было продано в стране в 2020 году", - добавили в Canalys.

В свою очередь продажи электромобилей в США продолжают отставать от продаж в Китае и Европе. Только 4% новых автомобилей, проданных в США в 2021 году, являлись электромобилями.

Отмечается, что Tesla лидирует на мировом рынке электромобилей с долей 14%. VolkswagenGroup оказалась второй с долей рынка 12%. Наконец, китайская SAIC Motor Corporation идет третьей с долей, превышающей 11%.

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