Белорусов в Польше посчитали «поименно» 17.02.2022, 11:27

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Аналитики получили интересный результат.

Проживающих в Польше белорусов посчитали не только по данным официальной статистики, учитывающей людей с разрешением на пребывание, но и по белорусским написаниям имен в соответствующем реестре.

Аналитики Picodi.com изучили статистику польских государственных органов и посчитали, сколько белорусов живет в Польше, сообщает thinktanks.by.

Статистика Управления по делам иностранцев охватывает иностранных граждан, получивших разрешение на временное или постоянное пребывание на территории Польши. По состоянию на февраль 2022 года, количество белорусов с действующими разрешениями составило 42,2 тыс. человек, что составляет 7,8% от общего числа иностранцев в Польше, учитываемых ведомством.

Более трети польских белорусов (15,2 тыс.) проживает в Мазовецком воеводстве, частью которого является столица Польши — Варшава. На втором месте — граничащее с Беларусью Подляское воеводство со столицей в г. Белостоке (7,7 тыс. человек, 18%) , а на третьем — Малопольское воеводство со столицей в г. Кракове (3,1 тыс. человек, 7%).

Однако часть белорусов владеет польским гражданством, и они не учитываются в статистике Управления по делам иностранцев. Чтобы узнать более точное количество белорусов в Польше, мы обратились к данным реестра имен PESEL.

По состоянию на январь 2022 года количество живых людей в Польше, имена которых можно однозначно идентифицировать как белорусские, составило 72 тысячи человек.

Список самых популярных белорусских имен в польском государственном реестре (в скобках указано количество записей в реестре):

ALIAKSANDR (9 098).

SIARHEI (6 466).

DZMITRY (5 708).

YAUHENI (2 643).

ULADZIMIR (2 606).

TATSIANA (2 470).

NATALLIA (2 257).

VOLHA (2 246).

IHAR (2 179).

KATSIARYNA (2 175).

Однако стоит отметить, что латинское написание некоторых белорусских имен полностью совпадает с написанием польских имен (например Artur, Halina). Их учесть не представляется возможным.

В свою очередь, некоторые русские и украинские имена, записанные на латинице, совпадают с латинским написанием имен, популярных среди белорусов (например, Ivan, Pavel, Yuliia, Yana). Чтобы учесть также эти имена, мы посчитали их пропорционально доле белорусов среди иностранцев в Польше.

Таким образом, количество белорусов в Польше можно оценить примерно в 145,8 тысяч человек.

Методология и источники данных

Количество иностранцев с действующими разрешениями на пребывание в Польше было взято с сайта статистики Управления по делам иностранцев. Количество белорусских имен в государственном реестре Польши взято с сайта Открытых данных Республики Польша. Расчеты не учитывают беларусов, чье имя на латинице полностью совпадает с популярными польскими именами. Если носителем имени могли быть граждане нескольких стран, то такие имена учитывались пропорционально доле белорусов среди данной группы иностранцев. Например, имя Anton (7673 записей) в Польше могут носить белорус, русский, украинец или болгарин. Среди этих четырех национальностей в Польше белорусы составляют 11,8%, согласно данным Управления по делам иностранцев. Таким образом было сочтено, что количество белорусов с таким именем в Польше может составлять 909 человек, а общее количество мужчин оценивается в 81,5 тыс. человек. Частое совпадение женских белорусских и польских имен привело к чрезмерному занижению количества женщин. В связи с этим количество белорусок в Польше рассчитывалось по пропорции 44% к 56% (в такой пропорции соответственно женщины и мужчины обладают действующим разрешением на пребывание в стране, согласно Управлению по делам иностранцев). Отсюда количество белорусок в Польше оценивается в 64,3 тыс. человек.

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