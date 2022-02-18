«Людей хватает, но пункт пропуска не резиновый» 2 18.02.2022, 18:03

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фото: БЕЛСАТ

Литва в подробностях рассказала о колоссальных очередях на границе с Беларусью.

Нелегальные мигранты, очереди из фур, возмущенные дальнобойщики — в последнее время западную границу Беларуси здорово «штормит». Корреспондент Zerkalo.io поговорил с литовскими пограничниками и таможенниками — мы узнали, как сейчас работают их пункты пропуска, в чем они видят причину огромных очередей на границе и что сейчас происходит с нелегальными мигрантами.

«Людей хватает, но пункт пропуска не резиновый»

В Службе охраны государственной границы при МВД Литвы (СОГГ) считают, что ситуация с большими очередями из фур на границе произошла из-за комплекса причин, к которым причастны не только службы (белорусские и литовские), работающие на границе, но и миграционный кризис, а также увеличившаяся контрабанда сигарет. Когда очередь на границе станет меньше, пограничники не знают, своими силами повлиять на это они не могут.

— Работа литовских пограничников и таможенников на пунктах пропуска очень отличается. Пограничник проверяет документы водителей, транспортных средств, «пробивает» их по базе. Таможенник проверяет документы на перемещаемый товар, пломбы, проводят досмотр транспорта и груза, иногда используют рентген и так далее, — объясняет начальник отдела коммуникаций Государственной пограничной службы Рокас Пукинскас.

Литовские пограничники говорят, что в последнее время задерживать фуры и водителей им не приходилось: в розыске те не числились, ограничений для пересечения границы нет, и задержек из-за этого не было. А вот из-за контрабанды они происходят регулярно, разбирательство в таких случаях может занимать много времени — но эти вопросы находятся в ведении таможни. Также недавно таможенники обновляли свои информационные компьютерные системы, это тоже могло повлиять на скорость оформления грузовиков.

— Иногда люди говорят: добавьте на пункт пропуска больше пограничников. Но, во-первых, сотрудников хватает, а во-вторых, добавь еще хоть 30 человек — это никак не решит проблему и не ускорит оформление. К тому же проверка фуры пограничником много времени не занимает.

Рокас говорит, что все решает существующая инфраструктура на пункте пропуска. Например, на нем есть четыре полосы для грузового транспорта, на каждой работает пограничник, который и занимается проверкой.

— Можно поставит дополнительных людей, но рабочих мест по-прежнему будет четыре, ведь КПП не резиновый. Можно даже проверить еще несколько авто, стоящих позади, но они все равно не выедут: впереди стоящая фура не может уехать, потому что ее проверяет таможня.

К тому же в ПП «Мядининкай» (сопредельный ПП «Каменный Лог») проводится модернизация. После этого пропускная способность самого популярного пункта пропуска на границе двух стран увеличится вдвое, пока же она значительно снизилась.

Про нелегальных мигрантов

— Не стоит также забывать про нелегальных мигрантов. Белорусская сторона тыкает в нашу сторону (ГПК Беларуси объясняет очереди на границе медленной работой иностранных коллег. — Прим. Zerkalo.io), но они как-то забывают, что миграционный кризис начался из-за них и они должны оценить ситуацию, которую создали.

Пограничник напомнил, что «из-за попытки штурма польской границы нелегалами» закрылся и до сих пор не работает пункт пропуска «Брузги» — «Кузница Белостоцкая» — одна их самых больших транспортных артерий на белорусско-польской границе. Пукинскас предположил, что часть перевозчиков с того направления теперь едут через Литву.

— Было две-три попытки нелегалов въехать в Литву через КПП. Для нас это был сигнал, что они и продолжат пытаться попасть к нам таким образом, а не только через поле, лес или речку. Поэтому контроль был усилен.

При этом он отметил, что этот контроль существенно не влияет на протяженность проверки, она удлиняется минут на 10−15. При этом сотрудникам не надо забираться в полуприцеп, для этих целей они используют чувствительные датчики: один из них реагирует на стук сердца, другим проверяют уровень углекислого газа в грузовых отсеках — если внутри находится человек, то уровень СО повышается от его дыхания.

До сих пор литовские пограничники ведут контроль не только на пунктах пропуска, но и продолжают патрулирование вдоль границы с Беларусью, и это несмотря на то, что происходит значительно снижение нелегальной миграции на литовском направлении. Например, в последнее время не было случаев, когда литовцы в сутки задерживали более 20 нелегалов. На прошлой неделе, в четверг, 10 февраля, задержали 18 человек, на следующий день, 11 февраля, — девять человек.

— Они идут сами, без сопровождающих. Это были граждане Ирака, Сирии, Афганистана. Хотя раньше с белорусской стороны их сопровождали люди в военной форме — привозили к границе, показывали, куда надо идти.

Потом четыре для «было по нулям». А в последнюю среду, 16 февраля, пограничники задержали двоих. При этом в тот же день в Латвии задержали 40 человек, в Польше — 72.

Литовцы по-прежнему отправляют нелегалов на территорию Беларуси — туда, откуда пришли, снабдив гуманитарными пакетами с едой. Пукинскас утверждает, что пограничники сперва они смотрят как человек выглядит, как себя чувствует, если надо — вызывают врачей, те оценивают самочувствие людей. По его словам, многие из нелегалов симулируют и притворяются больными, но в 99% случаев это совершенно здоровые люди.

— Они очень хорошо одеты — в зимней одежде, куртках. Конечно, когда начинаем их расспрашивать, то узнаем, что их обманывали и говорили: «Мы вас привезем, там никакой охраны нет, вы попадете в Европу». Они приезжали и видели, что все не так, как им преподносили.

Представитель СОГГ рассказал, что они много раз запрашивали в Беларуси информацию про нелегальных мигрантов: почему они сюда идут, почему белорусская сторона их не останавливает, а наоборот, помогает? Но ответы приходили формальные, иногда их и вовсе не было.

— Белорусской стороне мы предлагали встретиться. Но сперва они указывали, что это невозможно из-за коронавируса. Сейчас нет вообще никаких переговоров, рабочих контактов с Беларусью у нас практически не осталось. Мы не сообщаем даже сколько задержали нелегальных мигрантов — вся информация есть на наших сайтах. Но думаю, что белорусская сторона поняла, что она натворила.

Чтобы предотвратить нелегальную миграцию, литовская сторона на границе с Беларусью возводит сейчас четырехметровый забор, перед которым устанавливают три яруса режущей колючей проволоки «Концертина», эту же «колючку» размещают и наверху ограждения.

«Контрабанды больше, чем в два раза по сравнению с прошлыми годами»

В таможне Литвы также отмечают, что в последнее время они также мало контактируют с коллегами из Беларуси. Это вызывает у них недоумение, ведь проблему с очередями надо решать (они есть на протяжении всей восточной границы), а без хорошо налаженной цивилизованной коммуникации это сделать невозможно. Литовские таможенники называют те же возможные причины транспортного коллапса, что и их коллеги из пограничной службы. Это нелегальная миграция, контрабанда, а еще — пандемия коронавируса, взаимодействие с другими службами, которые есть на границе: ветеринарной, фито-санитарной, в том числе на сопредельной стороне.

— Сейчас белорусская сторона мало общается с нами, оптимального взаимодействия нет. Совместные встречи в прошлом. Бывает так, что коллеги из Беларуси не выпускают автомобили на оформление. Наши таможенники звонят им и уточняют, в чем дело. Ответа или нет, или мы его получаем, но уже когда проблема решается. Конечно, такие задержки происходят не поголовно, но бывало, что ночью по три-четыре часа из Беларуси не выезжали машины, — рассказал Витас Волунгявичюс руководитель отдела коммуникаций Таможенного департамента Литвы.

На прошлой неделе, 9 февраля, литовские таможенники обновили компьютерную систему транзита транспорта. Для того, чтобы она работала корректно и в таможню приходили нужные документы, предприниматели, имеющие отношение к перевозкам, должны были сделать «домашнюю работу»: внести в свои базы определенные поправки. Некоторые это не сделали, а потому «зависали» на пункте пропуска.

— Декларация, которую они должны были прислать в электронном виде, до нас не доходила. Конечно, мы эту проблему решали — принимали документ в бумажном виде и вручную вносили данные в базу. Но это заняло больше времени, впрочем, на очереди это отразилось не сильно — она стала длиннее на 150−200 машин. Сейчас наша система работает нормально, из-за этого задержек нет.

Витас Волунгявичюс отметил, что таможенный осмотр фуры в среднем занимает до семи минут — это в случае, если декларация подана в электронном виде, с документами и транспортным средством все нормально. Но ситуации бывают разные, а потому время нахождения на пункте пропуска увеличивается, иногда очень надолго.

— Иногда водители оставляют деньги в документах, которые предоставляют на проверку. Таможенник спрашивает, почему они здесь, а водитель отвечает, мол, забыл забрать, в магазин ходил. Но это плохая ситуация — рассматривается как попытка дачи взятки, возможно с автомобилем что-то не так. Такую машину начинают досматривать досконально, а сам водитель и предприятие, от которого он работает, попадает в систему риска. В следующий раз такие машины проверяются детальнее. За прошлый год было сто таких случаев.

В последнее время очень сильно увеличилась контрабанда сигарет — по сравнению с 2020—2021 годами ее стало больше в два раза. Бывает, что водитель припрячет сигареты в кабине, между своими вещами, возможно, он взял их для себя — но если лимит провоза табачных изделий нарушен, то все равно это контрабанда.

— Такую машину не выпускают, начинают проверять, поэтому идет задержка. Но иногда контрабанды гораздо больше и спрятана она серьезно — между грузом, в полостях, а как-то была даже забетонирована в блоках. В некоторых случаях водителей задерживали и помещали в камеру на время ведения следствия.

Литовские таможенные аналитики отмечают, что «табачки», которая производится в Беларуси на фабрике «Неман» очень много — намного больше, чем нужно для всего населения нашей страны. Они пришли к выводу, что весь излишек попадает на границу с соседскими странами, в том числе и в Литву.

Несколько лет назад Беларусь и ее западные страны-соседки подписали документ, в котором стороны обязались пропускать через пункты пропуска определенное количество машин. Если раньше это соглашение выполнялось, то сегодня — нет.

— За прошлые сутки мы оформили 236 грузовиков, едущих со стороны Беларуси (договаривались на 250, с учетом реконструкции, которая сейчас идет), в Лаворишкес — 190 (договаривались на 250), в Шальчининкай — 196 из 250.

К тому же таможенник отметил, что закрытый на белорусско-польской границе ПП «Брузги» прибавил очередей на других пунктах пропуска — ведь 580 плановых авто, которые могли бы там проехать, теперь распределяются по очередям в других пунктах.

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