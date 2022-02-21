Рыбы поставили под сомнение тест на наличие самосознания 4 21.02.2022, 9:28

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Что это значит?

Ученые повторно подтвердили, что губаны проходят зеркальный тест с меткой — эксперимент, нацеленный на проверку наличия самосознания у животных. Это либо указывает на то, что рыбы действительно в какой-то степени обладают самосознанием, либо интерпретацию этого теста стоит пересмотреть, считают авторы исследования, пиешт Naked science.

Зеркальный тест с меткой — это эксперимент, в котором животным наносят какую-то отметину на часть тела, которую они не могут видеть напрямую, затем помещают животное перед зеркалом и наблюдают за его поведением. Если оно начинает прикасаться к этому месту или пытается стереть метку, исследователи делают вывод о том, что животное узнало себя в зеркале и, следовательно, каким-то образом себя осознает. До сих пор только эксперименты с участием шимпанзе и некоторыми орангутангами показали убедительные положительные результаты, а прохождение зеркального теста слонами, дельфинами, лошадьми, воронами и сороками наблюдалось лишь в отдельных экспериментах и до сих пор подвергается сомнению.

Однако в 2019 году группа исследователей из Японии впервые опубликовала статью о том, что зеркальный тест успешно проходят небольшие рыбки — губаны вида Labroides dimidiatus (также известного как губан-доктор обыкновенный). Тогда результаты экспериментов подвергали разносторонней критике, однако авторы работы не сдались, приняли во внимание полученные замечания, провели серию новых экспериментов и опубликовали их результаты в новой статье.

Прежде всего ученые увеличили размер экспериментальной выборки, чтобы повысить статистическую значимость наблюдаемых эффектов: в новом исследовании 17 из 18 рыб (94%) с нанесенными на горло коричневыми метками пытались соскрести их, увидев в зеркале, — такое же поведение наблюдалось и в предыдущих экспериментах. Далее, исследователи ответили на критику о том, что губаны, возможно, не видят метку, а чувствуют ее и, соответственно, пытаются дотронуться до того места, где чувствуют дискомфорт. Чтобы проверить это, исследователи попробовали вводить краситель глубже под кожу — на три миллиметра вместо одного, так что метка становилась едва заметна. Это привело к тому, что поведение рыбок перестало зависеть от наличия зеркала — то есть, вероятно, они действительно перестали видеть метку.

Авторы работы также показали, что губаны не воспринимают зеркало как другую рыбу: если вместо зеркала через одну из стенок аквариума рыбки видели другую особь с нанесенной меткой, они не пытались счистить метку со своего тела. Отдельно исследователи проверили, что важен цвет метки: губаны реагировали на коричневые пятна, которые визуально похожи на паразитов, которыми они питаются, но не на пятна синего или зеленого цвета. Ученые предполагают, что это может быть важно и для других видов, которые пока не прошли зеркальный тест.

Таким образом биологам удалось ответить на критику предыдущих экспериментов и более достоверно показать, что губаны действительно способны пройти зеркальный тест с меткой. Авторы статьи считают, что эти результаты в сочетании с тем, что некоторые более высокоорганизованные виды животных — кошки, собаки, панды, некоторые виды обезьян — этот же тест не проходят, указывают на то, что самосознание может проявляться в разной степени, а зеркальный тест не может полностью опровергнуть или доказать его наличие, и лишь освещает один из аспектов.

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