В Беларуси снова объявлен оранжевый уровень из-за ветра 21.02.2022, 15:18

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Штормовые уровни накатывают один за другим.

Завтра у нас вне расписания оранжевый. Белгидромет надеялся на передышку в начале недели, но сегодня вынужден предупредить, что утром во вторник и на весь день ветер может усилиться — до 20 метров в секунду, пишет «Онлайнер».

Наиболее актуально это для северных областей. При этом разброс температур по стране довольно большой, отсюда и вся эта турбулентность. Старайтесь, чтобы вас в нее не затянуло.

Актуальны остаются осадки — снег или дождь. При этом эпицентр тепла переползает с запада на Гомельщину — тут во вторник до 9 градусов. В Витебской области днем всего от 1 до 3 тепла, хоть бы не перевалило в зону отрицательных температур.

Напомним, это все проделки атлантических циклонов, но скоро им надоест. Ждем повышения давления и легкого похолодания (все равно выше февральских значений). Если в этом плане не возникнут новые обстоятельства.

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