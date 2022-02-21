Российские пропагандисты сообщили об «уничтожении двух украинских БМП и пяти диверсантов» 20 21.02.2022, 16:33

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Фото: Минобороны РФ

Минобороны Украины опровергло очередной фейк.

В российских пропагандистских СМИ появилась информация об «уничтожении двух украинских БМП и пяти диверсантов», пишет nv.ua.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Южный военный округ, украинские диверсанты якобы проникли на территорию РФ.

«В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», — утверждают военные.

Как сообщают российские пропагандисты, «в ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с РФ вошли две боевых машины пехоты Вооруженных сил Украины. Однако прибывшее к месту боя подразделение ВС РФ уничтожило обе БМП из противотанкового оружия».

Подчеркнем, что в Министерстве обороны Украины назвали информацию о «проникновении украинских диверсантов» фейковой новостью, передает Reuters.

Ранее россияне распространили фейк об «обстреле пограничного пункта» в Ростовской области. В ФСБ РФ сообщили, что в Ростовской области был разрушен пограничный пункт в 150 метрах от российско-украинской границы. В него якобы попал снаряд неустановленного образца.

Там также показали видео разрушенного объекта. Российские спецслужбы утверждают, что это и есть пункт пограничников.

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