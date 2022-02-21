Мир отреагировал на признание Путиным «ЛДНР» 34 21.02.2022, 23:00

18,154

Россию ждут мощные санкции за нарушение международного права.

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия официально признает независимость так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Мировые лидеры заявляют, что такое решение нарушает международное право, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подробнее о реакции мировых лидеров на признание «ЛНР» и «ДНР» Россией - в материале РБК-Украина.

Лидеры ЕС

Глава Европарламента Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что признание «ЛДНР» является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений.

Великобритания

Премьер Борис Джонсон заявил, что признание "ЛДНР" нарушает международное право.

Страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что решение России признать «ЛНР» и «ДНР» должно быть встречено санкциями.

В то же время МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ за признание «псевдореспублик».

Напомним, сегодня Путин официально признал «ЛНР» и «ДНР».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».