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Мир отреагировал на признание Путиным «ЛДНР»

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  • 21.02.2022, 23:00
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Мир отреагировал на признание Путиным «ЛДНР»

Россию ждут мощные санкции за нарушение международного права.

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия официально признает независимость так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Мировые лидеры заявляют, что такое решение нарушает международное право, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подробнее о реакции мировых лидеров на признание «ЛНР» и «ДНР» Россией - в материале РБК-Украина.

Лидеры ЕС

Глава Европарламента Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что признание «ЛДНР» является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений.

Великобритания

Премьер Борис Джонсон заявил, что признание "ЛДНР" нарушает международное право.

Страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что решение России признать «ЛНР» и «ДНР» должно быть встречено санкциями.

В то же время МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ за признание «псевдореспублик».

Напомним, сегодня Путин официально признал «ЛНР» и «ДНР».

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