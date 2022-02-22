Врачи назвали единственный способ отличить «Омикрон» от ОРВИ и гриппа 22.02.2022, 8:14

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Все три заболевания проявляются с похожими симптомами.

Как известно, симптомы штамма коронавируса Омикрон очень похожи на симптомы ОРВИ и гриппа. Без специальных тестов невозможно идентифицировать новый вариант ковида. Об этом сообщила Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, сообщает cursorinfo.co.il.

По ее словам, для ОРВИ характерны насморк и небольшое повышение температуры.

Однако это те же симптомы, которые возникают при легком течении коронавируса или гриппа. Поэтому, если вы заметили признаки заболевания, обратитесь к врачу и пройдите обследование.

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