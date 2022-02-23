Медики нашли самый полезный продукт для здоровых артерий 1 23.02.2022, 18:59

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Он знаком каждому белорусу.

Американским специалистам удалось вычислить продукт, который благоприятно сказывается на состоянии здоровья артерий, а также снижает риск инфаркта.

Им оказался натуральный мед. Если употреблять его в пищу на регулярной основе, то можно предотвратить образование бляшек в среднем на 30 %, пишет medicina.ua.

Схема очень проста: в состав меда входит вещество, которое активирует работу белка, отвечающего за устранение бляшек. Данное утверждение удалось подтвердить результатами лабораторного исследования с участием грызунов.

У мышей, которые получали дозу меда, бляшки заметно сократились.

Известно, что именно проблемы с артериями приводят к таким заболеваниям, как гипертония, атеросклероз и инфаркт. Похожим положительным эффектом также обладают креветки и лобстеры.

Если вы уже побежали в магазин, чтобы купить мёд - подождите. У нас для вас есть одно важное предупреждение. Как и с любыми другими продуктами с медом нужно знать меру. Иначе его употребление может привести к серьезным проблемам. Вы наверное заметили, что все приведенные рецепты включают максимум одну-две столовые ложки меда, и это не просто так. Если вы будете есть больше указанного количества, у вас повысится уровень сахара в крови, и могут возникнуть аллергические реакции. А а еще вы попросту можете набрать вес, поэтому соблюдайте меру и будьте здоровы.

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