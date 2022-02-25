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Международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ

  • 25.02.2022, 3:19
Международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ

Заявление сопровождается хештегом #Ukraine.

Главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Соответствующее заявление появилось в Twitter-аккаунте сообщества.

«Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», - говорится в сообщении. Оно сопровождается хештегом #Ukraine.

Спустя час структура ФСБ по кибербезопасности объявила критический уровень угрозы. Также хакеры сообщили, что они обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today.

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