В Белгороде российские контрактники устроили бунт и отказались ехать воевать с Украиной 27.02.2022, 6:21

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Российские оккупанты шокированы профессионализмом ВСУ.

Как стало известно «Обозревателю», в Белгородской области, которая граничит с Харьковской, Луганской, Сумской областями, произошел настоящий бунт среди военнослужащих РФ. Около 5 тысяч контрактников, которых спешно собирали для отправки в Украину, отказались ехать воевать за Путина на территории нашего государства.

Формально свой отказ от участия в боевых действиях в Украине взбунтовавшиеся контрактники аргументируют тем, что это не предусмотрено в их контрактах.

При этом, по данным источников «Обозревателя», реальная причина, которая вынуждает российских военных рисковать быть подвергнутыми уголовному преследованию со стороны властей, заключается в страхе. Служащие оккупационной армии реально шокированы профессионализмом Вооруженных Сил Украины и тем огромным уроном в технике и живой силе, которые украинские воины уже нанесли ВС РФ и другим силовым подразделениям, которых Россия отправила в Украину.

Даже несмотря на то, что официально военно-политическое руководство РФ заявляет о том, что Россия не несет никаких потерь в Украине и что на украинской земле не погиб ни один российский солдат, несмотря на то, что в РФ максимально блокируется любые реальные данные о происходящем в Украине – информация все же просачивается через заслоны информблокады. И те же контрактники узнают, что на территории Украины всего за три неполных дня боевых действий уже погибли свыше 3,5 тысяч солдат, уничтожено огромное количество авиации и военной техники, включая танки.

Да и тот факт, что российская бронетехника оказалась беззащитной не только перед ВСУ, но и перед простыми украинцами, которые начали сжигать БТРы оккупантов с помощью «коктейлей Молотова», оптимизма россиянам не добавляет.

Советуем последовать примеру контрактников из Белгорода и военнослужащим из других регионов РФ.

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