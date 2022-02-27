«Техника уничтожена, сводный отряд разбит»: перехвачены панические разговоры оккупантов под Гостомлем 6 27.02.2022, 13:43

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Солдаты РФ спасались бегством.

Под Гостомелем бойцы ВСУ уничтожили технику и сводный отряд российских войск

Госсвязи обнародовало перехваченный разговор оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Телеграме.

"Пока Россия лжет, как ее войска "спокойно и без потерь" заходят в украинские города, солдаты РФ убегают лесами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у войск РФ куча 200-х, а техника – разбита.

"Кстати, раньше мы думали, что они только слово "паляница" не могут произнести. А оказывается, что и с "Гастамелем" есть проблемы", - сообщили в ведомстве.

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