«Техника уничтожена, сводный отряд разбит»: перехвачены панические разговоры оккупантов под Гостомлем

«Техника уничтожена, сводный отряд разбит»: перехвачены панические разговоры оккупантов под Гостомлем6
- 27.02.2022, 13:43
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Солдаты РФ спасались бегством.
Под Гостомелем бойцы ВСУ уничтожили технику и сводный отряд российских войск
Госсвязи обнародовало перехваченный разговор оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Телеграме.
"Пока Россия лжет, как ее войска "спокойно и без потерь" заходят в украинские города, солдаты РФ убегают лесами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у войск РФ куча 200-х, а техника – разбита.
"Кстати, раньше мы думали, что они только слово "паляница" не могут произнести. А оказывается, что и с "Гастамелем" есть проблемы", - сообщили в ведомстве.