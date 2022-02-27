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Боррель: Половина валютных резервов России будет заморожена санкциями ЕС

  • 27.02.2022, 23:47
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Боррель: Половина валютных резервов России будет заморожена санкциями ЕС

Санкции сильно повлияют на финансовую систему России в целом.

Почти половина валютных резервов России будет заморожена с введением санкций Европейского союза, поскольку они хранятся в банках стран G7. Об этом сообщил на пресс-конференции высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в воскресенье 27 февраля, пишет liga.net.

"Половина финансовых резервов Центробанка России будет заморожена. Санкции сильно повлияют на финансовую систему России в целом" , – сообщил Боррель на пресс-конференции.

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