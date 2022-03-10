Представитель Всемирного банка: Беларусь и Россия близки к дефолту

Представитель Всемирного банка: Беларусь и Россия близки к дефолту2
- 10.03.2022, 8:33
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Против режимов в двух странах вводятся все более масштабные санкции.
Беларусь и Россия близки к дефолту. Такое заявление сделала в комментарии Reuters главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт. В ее прогнозе учитываются масштабные санкции, введенные против экономик этих стран США и их союзниками в связи с войной в Украине.
"И Россия, и Беларусь находятся на территории дефолта", — говорит Рейнхарт. Та же РФ уже в значительной степени отрезана от мировых финансовых рынков. Агентство Fitch на днях заявило о неизбежности дефолта России, понизило ее суверенный рейтинг на шесть пунктов: санкции и торговые ограничения подорвали готовность страны обслуживать задолженность.
Против Беларуси и России продолжают вводиться все новые и новые санкции.