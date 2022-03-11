«Медуза»: Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ 13 11.03.2022, 19:31

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Именно она накануне войны обеспечивала правителя России данными о политической ситуации в Украине.

После двух недель войны президент России Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ. По сведениям журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ. Ее руководство, по утверждению источников Солдатова и Бороган, отправлено под домашний арест. Официального подтверждения этих сведений нет. «Медуза» попросила Солдатова и Бороган объяснить, что происходит.

Андрей Солдатов и Ирина Бороган — журналисты и писатели, авторы нескольких книг о российской власти и спецслужбах. Они изучают ФСБ на протяжении многих лет и обладают обширной сетью источников.

5-я служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует печально известный Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ.

ФСБ получила право проводить операции за границей в конце 1990-х, когда Владимир Путин был директором этой спецслужбы. Тогда же внутри ФСБ сформировали новое управление, которому поручили проводить разведывательные операции на территории бывшего СССР. (Мы давно следим за деятельностью этого подразделения ФСБ и пишем о нем.)

Когда «цветные революции» привели к тому, что многие прокремлевские лидеры на постсоветском пространстве потеряли власть, перед управлением поставили задачу — сделать все, чтобы удержать эти страны в сфере влияния России.

В 2004 году управление повысили в статусе, преобразовав в полноценный департамент — Департамент оперативной информации. Вскоре у него появился новый руководитель — Сергей Беседа, ранее служивший в отделе ФСБ, курировавшем администрацию президента России, где у него были прекрасные связи. Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Однако именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.

В июне 2010 года мы получили информацию, что появился сайт с говорящим названием lubyanskayapravda.com («Лубянская правда»), где выложены секретные документы ФСБ. Среди разных отчетов спецслужбы там были опубликованы рапорты ДОИ, адресованные непосредственно Путину. В одном из них говорилось о документе, который был сфальсифицирован для подрыва отношений между Украиной и Туркменистаном. Речь шла о фальшивом отчете украинских спецслужб по финансированию туркменской оппозиции. Это было классическое активное мероприятие ФСБ: ДОИ слил фальшивый отчет в украинские СМИ, а дальше произошло нечто непредвиденное: российская разведка (СВР) приняла этот отчет за подлинный и доложила о нем в Кремль.

Беседа явно гордился собой, когда описывал случившееся в своем рапорте на имя первого лица.

В апреле 2014 года украинский МИД направил российским коллегам запрос на допрос Беседы. В Киеве утверждали, что он находился в Украине 20-21 февраля, во время революции на Майдане. Украинские власти сочли это важным в рамках расследования преступлений, совершенных во время массовых акций в Киеве в период 18-22 февраля 2014 года (имеется в виду силовой разгон протестующих с применением огнестрельного оружия, в результате которого погибли люди, — прим.).

В ФСБ были вынуждены подтвердить, что Сергей Беседа действительно находился в Киеве 20-21 февраля. Но там утверждали, что он приезжал только для того, чтобы проверить уровень защиты российского посольства — это версия, в которую никто не поверил. С 2014 года Беседа находится в санкционных списках США и Евросоюза.

Однако эта история никак не повлияла на позиции 5-й службы: оперативники ДОИ по-прежнему собирали разведывательную информацию в Украине, вербовали источников и вели подрывную деятельность.

Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Сейчас источники сообщают, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. И действительно: разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо.

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