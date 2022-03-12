Что ждет рынок шин в Беларуси в ближайшее время? 1 12.03.2022, 18:35

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Для некоторых авто резины уже нет.

Начиная с середины марта традиционно растет спрос на летнюю резину. Но те автомобилисты, кому на ближайший сезон нужен новый комплект, будут неприятно удивлены. Шины или уже значительно подорожали, или подорожают в ближайшее время. А владельцы машин с колесами больших, а также нестандартных размеров могут столкнуться и уже сталкиваются с невозможностью купить резину в принципе. Об этом «Автобизнесу» рассказал представитель крупного импортера шин:

На заводах в России возникли проблемы с сырьем

– Некоторые западные производители покидают российский рынок. Это уже сделал Continental, с 10 марта приостановил деятельность в РФ на 90 дней и Goodyear: в течение этого времени будут реализовывать остатки на российских складах, а новых поставок шин из Европы не будет.

Те бренды, которые продолжают работу и производство в России, уже ощущают нехватку сырья. Искусственный каучук, сажа и некоторые другие составляющие у них есть. Но с наличием натурального каучука и так называемой высокой химии (добавок, позволяющих достигать хороших показателей в торможении, сцеплении в плохих погодных условиях и т.п.) проблема, так как эти компоненты не производятся в РФ.

Проще всего решить вопрос с металлокордом. Наш БМЗ успешно продавал его Michelin, Bridgestone, Goodyear и Pirelli. Поставки можно развернуть на восток: и БМЗ продолжит работу, и производители в России получат качественный продукт. А вот многие другие компоненты или негде будет взять, или придется "рисовать" логистические цепочки через Китай, Турцию и т.д., что скажется на времени, за которое сырье приедет на завод, и, естественно, на цене.

Все это касается абсолютно любых брендов, как западных, так и российских. Легко не будет никому.

Подорожает все

Российская резина дорожала уже несколько раз и подорожает еще, так как у заводов есть кредитные и лизинговые обязательства в валюте и, как уже говорилось, в производстве довольно много импортных составляющих.

Суббрендам западных марок несколько проще, чем исконно российским маркам, поскольку они много товара, произведенного в РФ, отправляли на экспорт и получали валютную выручку.

Сложившаяся ситуация в первую очередь отразилась на стоимости шин, которые ввозятся из Европы. В евро или долларах они в большинстве своем не подорожали, но в белорусских рублях если не сегодня, так завтра цены отыграют скачок курса или уже отыграли.

Не стоит питать иллюзий и относительно азиатских шин, корейских или китайских. Они тоже подорожают. Это связано с тем, что ведущие морские перевозчики контейнеров отказались возить грузы для РФ и Беларуси. В российских чатах шинников всерьез обсуждали вопрос доставки поездами. Но это нереально, ведь один контейнеровоз везет десять тысяч 40-футовых хай-кьюбов. А на один состав можно поставить 120, максимум 140 контейнеров. Итого нужно 83 поезда, чтобы заменить один корабль. Поэтому, как бы в России ни рассчитывали привезти все из Азии, с поставками оттуда будут проблемы.

Конечно, останутся морские перевозчики, в том числе и китайские, которые готовы будут доставлять товар для России, но это 15-20 процентов всего рынка, они не смогут снять все корабли с других направлений. Допустим, что-то все-таки приедет морем, как сами шины, так и сырье с компонентами. Но они не прибудут в привычные Роттердам, Гданьск или Гамбург, откуда на кораблях меньшего размера грузы доставляются в ближайшие к нам порты. Все это придется везти через Казахстан или какими-то другими обходными путями, что скажется на сроках и цене.

Успокоить потребителей можно лишь тем, что большинство шин все-таки приобретается за российские рубли, поэтому далеко не все подорожает космически. Но свежие партии, которые сейчас выехали из РФ, выросли в цене относительно января на 25-60 процентов. А то, что привозится за доллары и евро – бренды, у которых нет представительств в России, – дорожает мгновенно.

Во многих типоразмерах ожидается дефицит

В ходовых размерах типа 195/65 R15 или 205/55 R16 особых проблем с наличием мы не ожидаем. Да, может случиться так, что те, кто хотел купить Barum, приобретут себе шины "КАМА", а рассчитывавшие на Michelin смогут позволить себе только Barum, но выбор будет.

Зато хозяевам дорогих машин с диаметром шин 19 и более дюймов стоит озаботиться покупкой резины уже сегодня. Все большие размеры традиционно везутся ближе к сезону. Они дорогие, держать их на складе долго не имеет смысла, поэтому поставки обычно происходят в феврале-марте. Но в этом году их просто не было. А в России резина таких типоразмеров практически не производится. Поэтому владельцы больших SUV могут уже в ближайшее время столкнуться с проблемами. Если раньше мы шутили, что Audi E-Tron – это летняя машина, так как в ее размере практически нет зимней резины, то скоро может случиться так, что люди вместо 19-20-дюймовых дисков начнут ставить 17-18 дюймов, если они налезут на суппорты. Либо покупать "бэушную" резину или новую за сумасшедшие деньги. Это не шутки – мы возвращаемся во времена жесткого дефицита.

Практически нет в этом году нишевых продуктов: шин для дрифта, спортивной резины. Будут проблемы и у джиперов, так как грязевые шины, АТ также привозились ближе к сезону. Все это тоже производится не в России, и оно не приехало. А если и приедет, то далеко не в тех объемах, которые нужны рынку.

Есть ряд размеров, в которых появятся "дырки". Если раньше люди приходили и думали, что им выбрать, то теперь может случиться так, что выбирать не придется, – хорошо если будет альтернатива в переходных размерах. Можно пожелать удачи всем владельцам Renault Scenic IV c их размерностью 195/50 R20 – шин нет. И дисков меньшего размера не найти из-за "кривого" вылета. Ребятам на BMW i3 тоже будет "весело". В общем, всем, у кого нестандартные типоразмеры, лучше пытаться решать вопрос сейчас, а если решить не получится – думать, что делать дальше.

Время неопределенности

Оценивая ситуацию со всех сторон, понимаешь, что через два-три месяца может случиться коллапс, если у наших соседей все не разрешится в ближайшее время. Я на рынке уже 15 лет, мы прошли не один кризис и привыкли к ним, но такой неопределенности, как сегодня, не было никогда. Никто не понимает, где дно и как оно будет выглядеть. Все поставщики требуют предоплату, планирование очень условное, как будут работать заводы завтра – никто не знает.

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