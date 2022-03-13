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«45-я бригада прыгнула - живых только три человека, псковский командир застрелился»

  • 13.03.2022, 16:33
  • 36,732
«45-я бригада прыгнула - живых только три человека, псковский командир застрелился»

Разговор российского оккупанта с матерью.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал очередной перехват разговоров оккупантов, сделанный СБУ:

«- Такие мысли проскакивают, сам думаешь, не застрелиться ли. Помнишь, должны были прыгать с оружием [воздушный десант]. Прыжки должны были 23-24.

- Да.

- 45-я бригада прыгнула, только три живых человека.

- А…ть.

- Это ж специалисты прыгали, элита, ВДВ, «Кубинка». Прыгнули, три живых человека осталось.

- Расстреляли?

- Раз…ли их по-полной!

- Псковских десантников тоже много расстреляли?

- Псковский командир застрелился. Из-за того? Что народу много потеряли!

- Ульяновский дивизион! в живых 13 и одна машина!

- 4 украинца сожгли 19 наших машин!

- А где ж эти чеченцы?

- Полностью колонна сгорела!»

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