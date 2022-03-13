«45-я бригада прыгнула - живых только три человека, псковский командир застрелился»
- 13.03.2022, 16:33
- 36,732
Разговор российского оккупанта с матерью.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал очередной перехват разговоров оккупантов, сделанный СБУ:
«- Такие мысли проскакивают, сам думаешь, не застрелиться ли. Помнишь, должны были прыгать с оружием [воздушный десант]. Прыжки должны были 23-24.
- Да.
- 45-я бригада прыгнула, только три живых человека.
- А…ть.
- Это ж специалисты прыгали, элита, ВДВ, «Кубинка». Прыгнули, три живых человека осталось.
- Расстреляли?
- Раз…ли их по-полной!
- Псковских десантников тоже много расстреляли?
- Псковский командир застрелился. Из-за того? Что народу много потеряли!
- Ульяновский дивизион! в живых 13 и одна машина!
- 4 украинца сожгли 19 наших машин!
- А где ж эти чеченцы?
- Полностью колонна сгорела!»