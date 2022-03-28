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Украинская разведка получила список сотрудников ФСБ в Европе

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  • 28.03.2022, 12:04
  • 15,256
Украинская разведка получила список сотрудников ФСБ в Европе

Всего их около 620.

ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.

Об этом украинские разведчики сообщают в "Фейсбуке".

"Каждый европеец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы", - пишут в Главном управлении разведки и предоставляют список из 620 сотрудников ФСБ.

С именами, должностями и местом работы, а также паспортными данными и номерами телефонов сотрудников ФСБ, участвующих в преступлениях страны-агрессора, вы можете ознакомиться здесь.

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