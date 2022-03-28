Еврокомиссия призвала забрать «золотые паспорта» у подсанкционных граждан Беларуси 1 28.03.2022, 17:15

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Это касается и граждан РФ.

В понедельник, 28 марта, появилось заявление Еврокомиссии с призывом отозвать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан России и Беларуси. Благодаря схемам по предоставлению гражданства, некоторые страны ЕС получали значительные инвестиции.

Об этом сообщает Le Figaro.

Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС, выдавшим "золотые паспорта" российским или белорусским гражданам, рассмотреть возможность их отзыва для тех, кто находится под санкциями в связи с войной в Украине.

"Некоторые граждане России или Беларуси, которые подпадают под санкции или оказывают значительную поддержку войне в Украине, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, включая свободный проезд в пределах Шенгенской зоны, в рамках этих программ", - говорится в заявлении.

Все схемы по предоставлению гражданства иностранцам, в обмен на инвестиции, давно находящиеся в поле зрения Комиссии, были либо остановлены, либо приостановлены.

Комиссия подчеркнула, что не знает, сколько из тех, против кого были введены санкции, потенциально владели "золотыми паспортами".

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