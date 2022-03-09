Ferrari и Lamborghini остановили работу в России из-за войны в Украине 1 9.03.2022, 8:16

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Одна из компаний пожертвуют миллион евро для помощи украинцам.

Итальянские производители автомобилей Ferrari и Lamborghini приостанавливают работу на российском рынке из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в заявлениях компанией.

В Ferrari сообщили, что пожертвуют 1 млн евро для помощи нуждающимся украинцам.

«Кроме того, учитывая текущую ситуацию, Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции», — говорится в сообщении.

В Lamborghini отметили, что глубоко опечалены событиями в Украине и с серьезной тревогой наблюдают за ситуацией. Компания готовит пожертвование в фонд ООН по оказанию помощи беженцам.

«Деньги будут направлены непосредственно УВКБ ООН — Агентству ООН по делам беженцев, которое работает в Украине с 2014 года. В свете сложившейся ситуации деловые отношения с Россией приостановлены. Lamborghini надеется на скорое окончание боевых действий и возвращение к дипломатии», — добавили в компании.

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