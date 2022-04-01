Третий этап войны 4 1.04.2022, 19:30

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Военный эксперт по косточкам разбирает новую стратегию оккупантов и делает реалистичный прогноз.

Авторитетный азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде уверен, что через неделю армия оккупанта начнет активные боевые действия, и добавляет: Украина теперь будет наступающей стороной.

С приходом апреля российская война в Украине претерпевает изменения, как в количественном, так и в качественном измерении. За ее динамикой пристально следит Агил Рустамзаде, азербайджанский военный эксперт и боевой офицер с 30-летним опытом армейской службы. О том, какой будет новая глава борьбы Украины за свою свободу и территориальную целостность он подробно рассказывает «Новое время».

— Наступает новый этап войны. Россия села за стол переговоров и одновременно проводит перегруппировку своих сил в Украине, не прекращая военную агрессию. Каким будет этот этап войны для Украины и украинской армии?

— Война в Украине переходит в третью фазу. Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС — это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий.

На этом этапе Украине грозит симметричная война. До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения.

Это достаточно серьезный вызов для украинской армии, есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника.

— По каким направлениям на востоке страны вероятность масштабной наступательной операции наиболее велика?

— По линии Харьков-Мариуполь восточнее Харькова. В направлении украинских сил ООС будет нанесен удар превосходящими силами и, скорее всего, несколько ударов будут со стороны так называемых ЛНР и ДНР.

— Какие вооружения и резервы сегодня есть у России и у Украины, насколько сравнимы эти резервы?

— По количеству солдат украинская армия имеет численный перевес, потому что в Украине была мобилизация, и вы смогли создать силы территориальной обороны, которые воюют вместе с армией. Сейчас украинская армия состоит из не менее чем из 400 тыс. штыков, российская армия воюет группировкой в 200−220 тыс. Однако на стороне России больше военной техники, больше артиллерии и систем реактивного залпового огня. Она имеет преимущество в огневом поражении до 100 км. Как мы видим, украинская армия бережет своих людей и щадит свои боеприпасы

Украинской армии в ближайшее время придется вести оборонительную операцию, и вопрос оружия сейчас особенно актуален, оно нужно как для наступательных, так и для оборонительных операций. Украине срочно нужны системы, которые позволяют на удалении от 5 км до 80−90 км уничтожать противника и, желательно, чтобы эти системы были высокоточные. Что я имею в виду — это украинские артиллерийские снаряды и боеприпасы, ракетные системы залпового огня, и второе — это системы вооружения западного производства. Это и ракетные системы, и артиллерийские системы, а также дроны-камикадзе. Последние в этой войне будут крайне эффективны, особенно их противотанковые варианты. С их помощью можно уничтожать огневые средства противника, парировать количественный состав дальнобойных систем противника и наносить ему встречный удар.

— Многие эксперты говорят, что на третьем этапе война в Украине может перейти в формат долгой войны. Есть ли у нас некое окно возможностей в том числе для получения техники от западных наших партнеров, чтобы этого не произошло?

— Я считаю, что большинство поставок западного вооружения в Украину сегодня проходит мимо наших глаз и ушей. Это окно возможностей на сегодня есть. Англичане уже заявляют, что будут передавать Украине самоходные артиллерийские установки, это в нынешней войне очень нужное для Украины и очень качественное оружие. Если успеют в течение десяти дней эти установки передать, а Украина качественно ими воспользоваться — будет хорошо. Я думаю, все же эти поставки опаздывают недели на три.

— Согласны ли вы с тем, что российская война в Украине будет долгоиграющей? Как будет выглядеть театр войны, если война затянется?

— В том или ином виде российско-украинский конфликт продолжается с 2014 года, и у этой войны всегда есть перспектива перерасти в затяжную войну. Мы это уже восемь лет наблюдаем на востоке страны, даже в случае заключения мирных договоров там неспокойно. Все изменить может только военно-политическая победа Украины. В каком именно состоянии или виде война продолжится, будет понятно только после третьего этапа, исходя из темпов и глубины наступления российской армии. Прогнозировать сейчас сложно, потому что украинской армии придется иметь дело с очень большим и мощным российским кулаком. Как его сможет парировать украинская армия, прогнозировать трудно.

— Вы говорите про российскую группировку в 220 тыс. солдат или ее россияне смогли восполнить?

— Они начинали с 200 тыс., в процессе дополняли резервами, которые составили не менее 100 тыс. Но это вся группировка, которая учитывает контингент непризнанных республик и Крыма, почти все они уже задействованы в наземной операции. Из этой группировки в том или ином виде — пленные, убитые или раненные, они, по моим подсчетам, потеряли 80 тыс. человек. Именно поэтому им так важна перегруппировка из южной операционной зоны, по линии Херсона вряд ли российские военные куда-либо будут отходить. Скорее всего на третьем этапе войны будет задействовано не более 150 тыс. человек для выбивания украинской армии из зоны ООС.

— Какие еще человеческие резервы может мобилизовать Россия внутри страны и за ее пределами?

— Об этом не писали СМИ, но об этом приходит разная информация, в том числе, из социальных сетей: в России начинают призывать добровольцев. Это как правило люди в возрасте, с военным опытом. Из таких добровольцев в течение трех-четырех недель можно сформировать резерв от 50 тыс. до 100 тыс., мы также знаем, что у России есть подразделение, похожее на украинскую территориальную оборону — Барс. Также мы знаем, что они сейчас будут демобилизовывать призывников и объявлять новый призыв. Я думаю, они спокойно могут отправить в Украину до 100 тыс. человек, но для этого нужно две недели-месяц, а вот боевые действия весьма вероятно начнутся через неделю, максимум — десять дней.

— Еще один проблемный для украинской обороны участок войны — это небо. Есть ли возможности у Украины преломить ситуацию в небе?

— У вас сегодня есть только стингеры и очень поредевшие за дни войны ПВО, к ним могут быть добавлены какие-то системы залпового огня, подвезены боеприпасы, но сегодня небо над Украиной не принадлежит ни Украине, ни России. Я считаю, что небо будет таким долгое время. Ни российская армия не имеет возможности наносить удары издалека, не заходя в зону действия зенитно-ракетный комплексов, ни Украина не имеет возможности применять тяжелые системы противовоздушной обороны и стационарные зенитно-ракетные системы в зоне боевых действий и в зоне ООС.

Не прекратятся и бомбежки мирных городов. Россия неприятно удивила, у них оказалось огромное количество крылатых и баллистических ракет и, как мы видим тенденцию последних десяти дней, обстрелы с каждым днем увеличиваются

— Были разговоры о том, что для войны с Украиной Россия также намеревается перебрасывать свой контингент, размещенный на Кавказе. Мы видели, что Азербайджан пытался укрепить свои позиции в Нагорном Карабахе. Как сегодня выглядит ситуация на Кавказе?

— В Нагорном Карабахе российский «миротворческий» контингент — в кавычках «миротворческий» — продолжает нести свою службу. Из его личного состава на территорию России переброска не наблюдалась. Однако в Армении есть 102-я российская база и, по некоторым сведениям, около 2−3 тыс. человек были выведены с территории этой базы на территорию России. А что касается действий Азербайджана в Нагорном Карабахе, то там сейчас находится около 3−5 тыс. вооруженных сепаратистов, которые устраивают позиции и обстреливают наши войска и наших гражданских лиц на территориях, которые мы пытаемся освоить. Что до последнего инцидента, когда мы взяли под контроль стратегическую гору Фаррух, откуда и велись обстрелы, — это локальный инцидент, а не новые военные действия.

— К чему готовиться Украине и украинцам в следующие две недели войны?

— Нужно быть сильными и едиными духом. Россия начала войну на истощение, она будет уничтожать вашу инфраструктуру по всей территории Украины, и Украине надо готовиться к тяжелым ожесточенным боям на юго-востоке и востоке страны. Теперь вы будете наступающей стороной, а она всегда теряет больше, чем обороняющаяся, ну и нужно учитывать нюанс, что пока украинской армии все еще не хватает оружия. Вас ждут непростые дни, но важно помнить, что это не только война железа, но, главным образом, война человеческого духа. Вы на своей земле, вы мотивированны защищаться, российская армия демотивирована и воевать особенно не хочет. Я верю, что в конечном счете победа будет за вами.

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