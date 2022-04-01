СМИ сообщили о первой смерти солдата России от лучевой болезни 46 1.04.2022, 22:04

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Сбежать подальше от ЧАЭС было мало.

Зафиксирована первая смерть российского оккупанта от лучевой болезни после вторжения путинских войск в Чернобыльскую зону отчуждения. Госпитализированы в состоянии разной степени тяжести почти 100 оккупантов, сообщает "Обозреватель".

Частично их свозят в Гомель под видом раненых. Такие сообщения со ссылкой на данные, опубликованные в РФ, начали появляться в СМИ.

По данным СМИ, Военно-медицинская служба РФ констатировала первую смерть военнослужащего путинской армии, "заблудившегося" вместе со своим подразделением и техникой в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Также журналисты сообщают о том, что еще 26 оккупантов госпитализированы в тяжелом состоянии, а у 73 захватчиков наблюдаются признаки "серьезного ухудшения самочувствия", они отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.

Информацию о вероятной лучевой болезни у оккупантов, которые окапывались в Чернобыльской зоне отчуждения, подтверждают и в Генеральном Штабе Украины.

"По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил РФ, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения", - сообщили в ГШ ВСУ.

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