Доклад США о правах человека в Беларуси: произвольные убийства, пытки, спровоцированный властями миграционный кризис 3 13.04.2022, 9:39

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Названы главные нарушения прав человека режимом Лукашенко.

Государственный департамент США представил ежегодный отчет по правам человека в 2021 году.

В части доклада, которая касается Беларуси, говорится о том, что силовые структуры «агрессивно, умышленно и регулярно совершают злоупотребления для подавления политического инакомыслия и репрессий в отношении правозащитников, активистов гражданского общества, журналистов и других лиц».

Также в отчете говорится о целенаправленной организации властями Беларуси въезда в страну тысяч мигрантов и связанном с ним миграционном кризисе на границах с Польшей, Литвой и Латвией.

Существенными проблемами в области прав человека также названы:

незаконные или произвольные убийства со стороны силовиков;

пытки в местах заключения и случаи жестокого обращения;

тяжелые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;

произвольные аресты и задержания;

политически мотивированные репрессии;

серьезные проблемы с независимостью судебной системы;

произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь;

серьезные ограничения свободы слова и СМИ;

серьезные ограничения свободы интернета;

существенное вмешательство в свободу мирных собраний и свободу ассоциации;

ограничения свободы передвижения и права покидать страну;

принудительное возвращение и жестокое обращение с мигрантами.

«Власти на всех уровнях в целом действовали безнаказанно по указанию Лукашенко и регулярно не предпринимали мер по преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека», - заявляют авторы отчета о Беларуси.

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