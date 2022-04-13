Доклад США о правах человека в Беларуси: произвольные убийства, пытки, спровоцированный властями миграционный кризис

Доклад США о правах человека в Беларуси: произвольные убийства, пытки, спровоцированный властями миграционный кризис3
- 13.04.2022, 9:39
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Названы главные нарушения прав человека режимом Лукашенко.
Государственный департамент США представил ежегодный отчет по правам человека в 2021 году.
В части доклада, которая касается Беларуси, говорится о том, что силовые структуры «агрессивно, умышленно и регулярно совершают злоупотребления для подавления политического инакомыслия и репрессий в отношении правозащитников, активистов гражданского общества, журналистов и других лиц».
Также в отчете говорится о целенаправленной организации властями Беларуси въезда в страну тысяч мигрантов и связанном с ним миграционном кризисе на границах с Польшей, Литвой и Латвией.
Существенными проблемами в области прав человека также названы:
незаконные или произвольные убийства со стороны силовиков;
пытки в местах заключения и случаи жестокого обращения;
тяжелые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;
произвольные аресты и задержания;
политически мотивированные репрессии;
серьезные проблемы с независимостью судебной системы;
произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь;
серьезные ограничения свободы слова и СМИ;
серьезные ограничения свободы интернета;
существенное вмешательство в свободу мирных собраний и свободу ассоциации;
ограничения свободы передвижения и права покидать страну;
принудительное возвращение и жестокое обращение с мигрантами.
«Власти на всех уровнях в целом действовали безнаказанно по указанию Лукашенко и регулярно не предпринимали мер по преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека», - заявляют авторы отчета о Беларуси.