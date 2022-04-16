Что происходит на главных фронтах войны в Украине? (онлайн) 5 16.04.2022, 8:10

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(Обновляется) Хроника 52-го дня сопротивления украинского народа.

Вооруженные силы Украины уже 52 дня останавливают российских захватчиков. Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты усиливают позиции вблизи Изюма, частично блокируют Харьков. Активнее всего путинская армия действует на Слобожанском и Донецком направлениях.

Отмечается, что началась новая эпоха героического противостояния украинского народа российским оккупантам. Киев в центре внимания.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 52-го дня войны. Что происходило в Украине 15 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

11:33 Боевые потери россиян в Украине по состоянию на 16 апреля:

Беларусь уже несколько месяцев живет без крупной пищевой соли. Ранее этот продукт импортировало украинское предприятие «Артемсоль», которое расположено в городе Соледар Донецкой области Украины, в самой гуще войны.

11:15 Российским солдатам, которые отказываются воевать против Украины, ставят вот такой штамп.

11:04 Россияне блокируют эвакуацию на Луганщине. Оккупанты не выпускают людей, которые хотят выехать из подконтрольной врагу части Рубежного.

10:59 Украинская артиллерия горячо встретила оккупантов.

"Последние дни погода не радовала теплом, но артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха "горячо" встретили и не давали замерзнуть оккупационным войскам российской федерации. Они же предупреждали, что возможны осадки в виде Града. Вечных мучений в аду, русский оккупант! Слава Украине! Героям Украины Слава!" - отметили в Генштабе ВСУ.

10:53 На спутниковых снимках Херсона обнаружили 800 новых могил. 3 марта в Херсон зашла российская армия, и с тех пор город находится в оккупации. Несмотря не это, местные жители выходят на проукраинские митинги.

10:46 Военные эшелоны в Беларуси могут пускать под откос, говорят "партизаны". Машинисты знают об опасности военных перевозок по белорусской железной дороге, рассказывает лидер "Сообщества железнодорожников" Сергей Войтехович.

10:35 Зеленский сообщил, что потери среди украинских военных приблизительно составляют 3000 человек. Также более 10 000 украинских воинов получили ранения.

10:29 Чернигов еще недавно был уютным украинским городом, в который часто ездили белорусы. Так он выглядит сейчас. В осаде российских войск Чернигов провел больше месяца: с первых дней вторжения до начала апреля.

10:23 Утром из самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Силы ПВО уничтожили 4 крылатые ракеты, сообщил глава ОВА Максим Козицкий

10:19 Оккупанты обстреляли ракетами птицефабрику в Днепропетровской области, она полностью уничтожена - глава ОВА Валентин Резниченко.

10:14 82-летняя пенсионерка из Бородянки Киевской области рассказывает, как пережила российскую оккупацию. Ее дом разрушен, а соседка погибла.

10:02 Путин приказал военному командованию не жалеть солдат на войне в Украине, однако беречь технику. Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

09:54 Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером, сообщают СМИ.

«Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», - заявил его представитель.

09:49 Этим утром украинская артиллерия метко отработала по целям оккупантов.

09:43 Украинские высокопоставленные чиновники несколько недель просили у Вашингтона предоставить Украине противокорабельные ракеты для прикрытия побережья от российских атак.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. После потопления Украиной российского ракетного крейсера "Москва" США решили удовлетворить эту просьбу.

09:38 Турецкий беспилотник с украинским двигателем AKINCI B побил рекорд высоты. Боевой беспилотный летательный аппарат совершил тестовый полет на высоте 10,7 км, сообщил директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар в Twitter.

09:33 Украинские Десантно-штурмовые войска продолжают успешно уничтожать российскую бронетехнику. На видео горит боевая машина оккупантов и детонирует ее боекомплект.

09:28 Великобритания вернула в Украину своих инструкторов, которые начали тренировки командиров украинской армии. Британские спецназовцы возобновили свою работу около двух недель назад. Инструкторы обучали местных военных использовать противотанковые ракетные комплексы NLAW, которые Великобритания поставила Украине после начала российского вторжения.

09:23 Мариуполь сейчас. Оккупанты принесли смерть и тотальную разруху в этот прекрасный украинский город.

09:17 Британская специализированная газета "Navalnews", освещающая военно-морские новости, опубликовала снимок Черного моря, в момент пожара на российском крейсере "Москва".

09:10 Взрывчатки в машинах, растяжки в домах, неразорвавшиеся снаряды и мины на дорогах - все это оставили после себя оккупанты, убегая из Киевской области.

09:04 Бойцы 93-ей бригады «Холодний Яр» искусно превратили в металлолом технику оккупантов.

08:58 Мэр Киева Виталий Кличко: "Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы были в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются".

Кличко призвал киевлян пока воздержаться от возвращения в город и оставаться в более безопасных местах.

08:52 В Киеве за почтовой маркой «Русский военный корабль, иди …» выстроилась огромная очередь.

08:46 В Киев вернулось посольство Франции. Оно 7 недель базировалось во Львове.

08:40 Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу техники, которую Россия стягивает к украинской границе. По его словам, оккупанты тащат «музейные экземпляры» 60-ых годов.

08:35 Что происходит на главных участках фронта сегодня утром: сводка украинского Генштаба.

08:29 Для российского диктатора Путина крайне важны захват Мариуполя и пленение его защитников. Задачей "максимум" до 9 мая можно считать захват путинской армией всей территории Донбасса. Об этом заявил генерал СБУ в отставке, нардеп Андрей Кожемякин.

08:23 Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) призвала обеспечить ей доступ к жителям, окруженным россиянами украинских городов, поскольку им может грозить голодная смерть.

По данным ВПП, с начала войны уже 1,4 миллиона украинцев получили ее продовольственную помощь. До конца апреля она стремится охватить 2,3 миллиона человек, но для этого нужно добраться в том числе в Мариуполь, где сейчас могут находиться 100 тысяч нуждающихся.

08:17 Северодонецк разрушен на 70%. По словам главы городской военно-гражданской администрации, город практически постоянно обстреливается. Новым районам требуется полное восстановление: они больше непригодны для проживания

При этом около 20 тысяч жителей из примерно 135 тысяч все еще не выехали.

08:13 Анкета Украины на статус кандидата в ЕС почти заполнена. По словам президента страны Владимира Зеленского, вскоре опросник с ответами для получения статуса кандидата на членство уже передадут Евросоюзу.

08:11 Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе.

23:54 Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского:

«Задача номер один – ускорение мира. Наши вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Свою активность должны продолжать дипломаты по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях. Как официальных, так и неофициальных.

Очередной санкционный пакет против России должен содержать отказ от российской нефти. В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии.

Когда эти решения будут, мы сможем увидеть, что мир приближается».

23:38 «Каждый воин 95-й бригады готов биться до конца» – бойцы 95 ОДШБр поблагодарили коллег за уничтожение российского флагмана «Москва».

23:23 В Вашингтоне протестующие расцветили посольство России в цвета украинского флага. Сотрудники посольства пытались перебить проекцию флага светом прожектора, но вскоре сдались.

23:18 Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что президент РФ Владимир Путин находится в информационном вакууме, а все его решения основываются на ложной информации.

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