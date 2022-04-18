Медики рассказали, чем полезна горькая пища для здоровья 2 18.04.2022, 17:21

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В прошлом горькие вещества встречались в пище гораздо чаще.

Многие люди не очень любят горькую пищу. Однако горькие вещества полезны. Эти вторичные растительные вещества оказывают стимулирующее действие на пищеварение, а также могут способствовать снижению веса, пишет lenta.ua.

В прошлом горькие вещества встречались в пище гораздо чаще, но современные методы селекции все больше вытесняют этот привкус. Это также связано с тем фактом, что многие люди склонны отвергать горькие вещи. Горькие вещества связаны с многочисленными преимуществами для здоровья.

В последние годы влияние биологически активных микроэлементов в нашей пище на здоровье все чаще становится предметом исследований. Большая группа вторичных растительных веществ состоит из большого количества различных химических соединений, в том числе горьких веществ.

В текущем отчете VerbraucherService Bayern im KDFB eV (VSB) объясняется, насколько полезны эти вещества и какие продукты их содержат .

«Влияние горьких веществ на нашу пищу очень разнообразно », — объясняет Гизела Хорлеманн, эксперт по питанию VSB.

Они стимулируют пищеварение, стимулируя выработку пищеварительных соков и движения нашего желудочно-кишечного тракта. Печень также приносит пользу. Стимулируется отток желчи, что оказывает регулирующее влияние на уровень липидов в крови и уровень холестерина».

Кроме того, горький вкус, например, от травяного или имбирного чая, может помочь против тошноты, объясняет диетолог Джулия Икинг в статье Федерального центра питания ( BZfE ). Специалисты отмечают, что горькие вещества влияют на иммунную систему.

Многие виды овощей содержат горькие вещества, в частности цикорий, радичио, рукола, цикорий, такие виды капусты, как брюссельская, цветная, брокколи или бобовые. Травы включают петрушку, кресс-салат, базилик и розмарин, но кофе, какао, зеленый чай, оливки и хмель также имеют горький вкус.

«Горькие вещества способны снижать аппетит к сладкому, стимулируя пищеварение и активируя чувство сытости с помощью различных гормонов. Это замедляет тягу к еде , что может помочь в потере веса», — объясняет Хорлеманн.

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